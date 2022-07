Κοινωνία

Η Διώρυγα της Κορίνθου λειτουργεί κανονικά

Διαψεύδεται η διακοπή λειτουργίας της Διώρυγας Κορίνθου. Η ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγος της Κορίνθου διαψεύδει δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για διακοπή της λειτουργία της Διώρυγας.

Διευκρινίζει δε ότι λειτουργεί πλήρως από σήμερα το απόγευμα προσφέροντας μάλιστα αναβαθμισμένες υπηρεσίες.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Διώρυγας έχει ως εξής

"H ΑΕΔΙΚ διαψεύδει δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο, που κάνουν λόγο για διακοπή της λειτουργίας της Διώρυγας.

Η Διώρυγα Κορίνθου άνοιξε με ασφάλεια από σήμερα Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022, και ήδη πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες διελεύσεις.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι βυθισμάτων για την απρόσκοπτη διέλευση, χωρίς περιορισμούς στα βυθίσματα.

Η ΑΕΔΙΚ με σεβασμό προς τους πελάτες και χρήστες των υπηρεσιών της, ενημερώνει ότι σήμερα η Διώρυγα Κορίνθου θα λειτουργεί πλήρως από τις απογευματινές ώρες εξυπηρετώντας τη ναυσιπλοΐα, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλη την προγραμματισμένη περίοδο επαναλειτουργίας της."

