Ιταλία: Φονικός ανεμοστρόβιλος στην Πιατσέντσα

Ο ανεμοστρόβιλος «σήκωσε» δεκάδες υπαίθριους πάγκους που είχαν στηθεί για τοπική θρησκευτική γιορτή.

Ιδιοκτήτης φάρμας έχασε την ζωή του στην Πιατσέντσα εξαιτίας ασυνήθιστης κακοκαιρίας που έπληξε την Ιταλία.

Τον καταπλάκωσε τοίχος χθες βράδυ γύρω στις 19:30 (τοπική ώρα· 20:30 ώρα Ελλάδας) εξαιτίας ανεμοστρόβιλου στην περιοχή.

Ο ανεμοστρόβιλος «σήκωσε» δεκάδες υπαίθριους πάγκους που είχαν στηθεί για τοπική θρησκευτική γιορτή. Κόσμος, έντρομος, απομακρύνθηκε τρέχοντας από την περιοχή. Η ταχύτητα του ανέμου έφτανε τα 90 χιλιόμετρα την ώρα.

Στην κωμόπολη Φιορεντσουόλα ο σφοδρός άνεμος προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη στέγη νοσοκομείου, το οποίο εκκενώθηκε.

