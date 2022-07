Κοινωνία

Δίκη Φιλιππίδη: Ξεκινούν οι καταθέσεις μαρτύρων

Με τον Πέτρο Φιλιππιδη να είναι ένα βήμα πριν την έξοδο από τη φυλακή, αφού εκτός απροόπτου θα αποφυλακιστεί αύριο το πρωί, συνεχίζεται σήμερα η δίκη του στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας για έναν βιασμό κατ’ εξακολούθηση και δυο απόπειρες βιασμού.

Στην τελευταία συνεδρίαση του δικαστηρίου, όταν εξετάστηκε η παράταση της προσωρινής του κράτησης, οι δικαστές ομόφωνα του έδειξαν την έξοδο από τη φυλακή με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του δυο φορές το μήνα, αλλά και την καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 20.000 ευρώ.

Η σημερινή συνεδρίαση θα ξεκινήσει με την κατάθεση του πρώτου εκ των έντεκα μαρτύρων κατηγορητηρίου, ενώ έχουν προταθεί και από τις δυο πλευρές περισσότεροι από 30 μάρτυρες προκειμένου να καταθέσουν. Πρώτη αναμένεται να ανεβεί στο βήμα του μάρτυρα η μητέρα της πρώτης καταγγέλλουσας. Σύμφωνα με την μαρτυρία της τελευταίας, ο Πέτρος Φιλιππίδης προχώρησε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της το Σεπτέμβριο του 2008, ενώ τρεις μήνες νωρίτερα, την είχε καλέσει σε γραφείο θεατρικής εταιρείας και είχε προβεί και πάλι σε πράξεις που συνιστούν βιασμό.

Στο Μικτό Ορκωτό έφτασε και η Ευαγγελία Μουμούρη και η Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

Ο δικηγόρου του γνωστού ηθοποιού, κ. Δημηρακόπουλος ανέφερε "καταβλήθηκε εγγύηση 20000 ευρώ, δεν αποφασίστηκε αποφυλάκιση για τους λόγους υγείας, ενώ ο Σπύρος Μπιμπίλας πήρε τηλέφωνο την Ελπίδα Νίνου και της ανέφερε πως υπάρχουν 2000 ευρώ από πνευματικά δικαιώματα, τα οποία βοηθησαν στο να συγκεντρωθεί το ποσό".

Η έτερη συνήγορός του, κ. Πακιρτζίδου ανέφερε "δεν πέθανε ο Πέτρος, παραμένει νοσολευόμενος χωρίς φρουρά".

Απαντώντας ζωντανά στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο Σπύρος Μπιμπίλας "είναι μύθευμα αυτό για τα χρήματα, δεν είναι από το ΣΕΗ αλλά από ένα άλλο σωματείο και ανήκουν στον Φιλιππίδη".





