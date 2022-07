Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Αυτοκτόνησε ένα από τα παιδιά που είχε επιζήσει από το δυστύχημα

Στο πένθος έχει βυθιστεί το Μακροχώρι Ημαθίας. Ο αυτόχειρας ήταν μεταξύ των μαθητών του μοιραίου λεωφορείου των Τεμπών, που κόστισε την ζωή σε 21 μαθητές.

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στο Μακροχώρι Ημαθίας η είδηση αυτοκτονίας 35χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για άγνωστους λόγους, αποφάσισε να δώσει τέλος στην ζωή του κάνοντας χρήση κυνηγετικού όπλου. Τον 35χρονο βρήκε νεκρό ο πατέρας του το μεσημέρι στο μπάνιο του σπιτιού. Ο αυτόχειρας ήταν μεταξύ των μαθητών του μοιραίου λεωφορείου των Τεμπών, που κόστισε την ζωή σε 21 μαθητές.

Το χρονικό της τραγωδίας στα Τέμπη το 2003

Ήταν απόγευμα της 13ης Απριλίου του 2003, ημέρα Κυριακή λίγο πριν τις 19:30 και ο χρόνος για μια στιγμή πάγωσε στην κοιλάδα των Τεμπών: Χάνουν τη ζωή τους 21 μαθητές που επέστρεφαν στο Μακροχώρι Ημαθίας από σχολική εκδρομή στην Αθήνα. Ήταν ένα από τα πιο συγκλονιστικά τροχαία δυστυχήματα που έγιναν ποτέ στην Ελλάδα.

Νταλίκα-ρυμουλκό που μετέφερε πλάκες νοβοπάν από τον Προβατώνα του Έβρου, ξέφυγε από την πορεία της και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με πούλμαν που κατευθυνόταν προς Θεσσαλονίκη και μετέφερε 49 μαθητές της Α’ Λυκείου από το Μακροχώρι, κωμόπολη της Ημαθίας, καθώς και δύο συνοδούς καθηγητές, που επέστρεφαν από σχολική εκδρομή στην Αθήνα.

Από τη μοιραία σύγκρουση σκοτώθηκαν 21 μαθητές και τραυματίστηκαν ακόμα 9. Τα σωστικά συνεργεία που έφτασαν στο σημείο έκαναν πάνω από δύο ώρες να απεγκλωβίσουν νεκρούς και τραυματίες: Τα νοβοπάν σαν μαχαίρια, είχα κόψει στα δυύο το πούλμαν. Επρόκειτο για μια ανείπωτη τραγωδία.

Οι αιτίες δεν αποσαφηνίστηκαν επαρκώς ποτέ. Αποκαλύφθηκε ότι ο οδηγός του φορτηγού οδηγούσε συνεχόμενα επί έξι ώρες χωρίς διάλειμμα, ενώ τα ελαστικά του δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Από την άλλη, το λεωφορείο είχε κριθεί ακατάλληλο λόγω παλαιότητας και έπρεπε να είχε αποσυρθεί τουλάχιστον 3 μήνες πριν.

Η δίκη για όσους κατηγορήθηκαν έγινε τον Οκτώβριο του 2008 , με τον οδηγό του λεωφορείου να αθωώνεται, αλλά τον οδηγό της νταλίκας να καταδικάζεται σε κάθειρξη 15 ετών. Οι ιδιοκτήτες της νταλίκας αλλά και του εργοστασίου νοβοπάν, καταδικάστηκαν από 4 μέχρι 14 χρόνια. Η εταιρεία κατέβαλλε επίσης το ποσό των 8.500.000 ευρώ στις οικογένειες των θυμάτων. Όπως είπε ο αντιδήμαρχος Βέροιας το 2012, «Παρά τις τιμωρίες, παρά τις αποζημιώσεις, τα παιδιά του Μακροχωρίου δεν θα γυρίσουν ποτέ πίσω.

