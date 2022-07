Κοινωνία

Δίκη Ντράμερ - Σεξουαλική κακοποίηση 6χρονης: Η συγκλονιστική κατάθεση του πατέρα της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κόρη μου ούτε «φαντασιόπληκτη είναι», ούτε ψεύδεται για όσα κατήγγειλε. Επιβεβαιώνει την κακοποίηση και η ψυχολόγος.

Ο πατέρας αλλά και η ψυχολόγος, αξιωματικός της Αστυνομίας, που βοήθησε την ανήλικη στην υπόθεση της καταγγελίας της κατά του 71χρονου ντράμερ, πρώην μέλους δημοφιλούς συγκροτήματος, για σεξουαλική κακοποίηση πριν έντεκα χρόνια, κατέθεσαν στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο που δικάζει τον, καταδικασμένο σε πρώτο βαθμό σε κάθειρξη 12 ετών, μουσικό.

Στην κατάθεση του ο πατέρας του κοριτσιού, που φέρεται να κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον κατηγορούμενο όταν ήταν έξι χρονών και για δύο χρόνια, τόνισε στο δικαστήριο ότι η κόρη του ούτε «φαντασιόπληκτη είναι», ούτε ψεύδεται για όσα κατήγγειλε. Όπως ανέφερε ο μάρτυρας, το παιδί ένιωθε ντροπιασμένο και ήταν μελαγχολικό. «Εγώ της είπα ότι οι μεγάλοι έχουν την ευθύνη και τα παιδιά δεν πρέπει να ντρέπονται» είπε και συμπλήρωσε πως ακόμη και σήμερα, που η κόρη του είναι μαθήτρια Λυκείου, το παιδί ταράζεται και ταλαιπωρείται γιατί αναρωτιέται μήπως θα έπρεπε να έχει αντιδράσει αλλιώς τότε. «Αισθάνομαι τύψεις γιατί δεν μπόρεσα νωρίτερα να αξιολογήσω την κατάσταση» είπε ο πατέρας της ανήλικης με σπασμένη την φωνή.

Η ψυχολόγος, αξιωματικός της Αστυνομίας που έκανε συνεδρίες με το παιδί, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι: «Η σταθερότητα, η συνέπεια, το γεγονός ότι δεν έχει πέσει σε αντιφάσεις, οδηγούν στη βεβαιότητα ότι όσα αναφέρθηκαν από το παιδί είναι πραγματικά βιωματικά».

Όπως ανέφερε η αξιωματικός, «το παιδί σε αυτή την ηλικία (σσ 5-6 ετών) δεν μπορούσε να κατανοήσει πώς ένας άνθρωπος που παίζει μαζί του καταφεύγει σε τέτοιες συμπεριφορές. Η ενοχή που κινητοποιήθηκε την μπλόκαρε ώστε να αναλάβει δράση και να φύγει. Αυτό εκμεταλλεύονται όσοι έχουν παιδοφιλικά χαρακτηριστικά» επισημαίνοντας ότι τα παιδιά όταν ο δράστης είναι πρόσωπο εμπιστοσύνης για την οικογένεια, όπως εν προκειμένω, δεν μπορούν να σκεφθούν αρνητικά για αυτόν και βρίσκονται σε «σοβαρή συναισθηματική σύγχυση και μπλοκάρισμα».

Ειδήσεις σήμερα:

Power Pass – Αναγνωστόπουλος: Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία

Τραγωδία στα Τέμπη: Αυτοκτόνησε ένα από τα παιδιά που είχε επιζήσει από το δυστύχημα

Φωτιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος την Τετάρτη (χάρτης)