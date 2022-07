Life

O Κουέντιν Ταραντίνο έγινε ξανά μπαμπάς

Πανευτυχής πατέρας ο δημοφιλής σκηνοθέτης.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Αμερικανός σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino) καθώς η σύζυγός του, Ντανιέλλα Πικ έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του περιοδικού People.

Ο ιδιαίτερος κινηματογραφιστής και η σύζυγός του, κόρη του διάσημου Ισραηλινού τραγουδιστή και συνθέτη Tzvika Pick, έχουν ήδη ένα γιο που έχει γεννηθεί τον Φεβρουάριο του 2020.

«Η Ντανιέλλα και ο Κουέντιν Ταραντίνο είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι η Ντανιέλλα γέννησε το κοριτσάκι τους στις 2 Ιουλίου 2022, αδελφούλα του Leo, του πρώτου τους παιδιού», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο παντρεύτηκε σε ιδιωτική τελετή στο Λος Άντζελες την αγαπημένη του Ντανιέλα Πικ.

Λίγες μέρες πριν από τον γάμο ο Ταραντίνο ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας «Once Upon A Time in Hollywood», με τον Μπραντ Πιτ, τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τη Μαργκό Ρόμπι.

