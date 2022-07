Κοινωνία

Δημητρακόπουλος για Φιλιππίδη: η κατάσταση της υγείας του δεν επηρέασε την απόφαση για αποφυλάκιση

Ο συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη εξήγησε πώς συγκεντρώθηκαν τα 20.000 ευρώ της εγγύησης.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, μίλησε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη.

Ο δικηγόρος, αναφέρθηκε στην περιπέτεια υγείας που είχε ο ηθοποιός που κατηγορείται για δύο απόπειρες βιασμού και δύο βιασμούς, αλλά και στην απόφαση από το δικαστήριο να αποφυλακιστεί.



Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του, ανέφερε ο δικηγόρος: “Νομίζω ότι αύριο θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο”.

Τα προβλήματα υγείας που έχει δεν αξιολογήθηκαν καθόλου από το δικαστήριο. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους γιατί δεν είναι ύποπτος φυγής και δεν είναι ύποπτος να τελέσει άλλα αδικήματα."

Σχετικά με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για την εγγύηση, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε: "Τα 20000 ευρώ που διατέθηκαν για την εγγύηση δόθηκαν από δύο φίλους του θεατρικούς παραγωγούς αλλά και από συγγενείς και μάλιστα τα τελευταία 2000 ευρώ συγκεντρώθηκαν μετά από υπενθύμιση του Σπύρου Μπιμπίλα, στη γυναίκα του, για πνευματικά δικαιώματα."

Για τις κατηγορίες, ο εντολέας του αναφέρει: "Ο κατηγορούμενος, είναι ο τελευταίος ο οποίος μιλά σε μία αποδεικτική διαδικασία σε ένα ποινικό ακροατήριο. Απολογούμενος όταν θα έρθει αυτή η στιγμή θα απαντήσει σε όλους και για όλα."

Τέλος ο δικηγόρος, προέτρεψε τα θύματα βιασμών, να καταγγέλουν άμεσα το περιστατικό, καθώς έτσι θα μπορέσουν να βρεθούν τα απαραίτητα στοιχεία που θα στοιχειοθετήσουν την καταγγελία.

