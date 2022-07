Κοινωνία

Πανελλήνιες 2022 - Ειδικά Μαθήματα: Ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Πότε και πώς θα γίνει η ενημέρωση των υποψηφίων. Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Στις 11 το πρωί της Τετάρτης θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Παιδείας οι βαθμοί των ειδικών μαθημάτων, των δύο μουσικών μαθημάτων και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τη βαθμολογία που έλαβαν σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στην ειδική εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον 8ψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα) με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον το είχαν ήδη αιτηθεί στο gov.gr. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), Φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι, μέσω της εφαρμογής «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ» που είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://markcalc.it.minedu.gov.gr/, θα έχουν τη δυνατότητα να υπολογίσουν το σύνολο των μορίων τους και για τις Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα).

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ) που αντιστοιχούν σε κάθε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και θα αρχίσει η ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου σε ημερομηνίες που θα γνωστοποιηθούν από το υπουργείο Παιδείας.

