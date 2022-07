Παράξενα

Σκιάθος: Τουρίστρια εκσφενδονίστηκε από τουρμπίνα αεροσκάφους

Δεύτερο περιστατικό σε λίγες μέρες. Τo νέο ατύχημα προκάλεσε την παρέμβαση εισαγγελέα.



Νέο ατύχημα σημειώθηκε στον εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου Σκιάθου, μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων.

Πρόκειται για το αεροδρόμιο όπου καθημερινά, πολλοί τουρίστες, αλλά και ντόπιοι, καταγράφουν σε βίντεο και εικόνες τις εντυπωσιακές προσγειώσεις και απογειώσεις των αεροσκαφών, σε πολύ χαμηλό ύψος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτή τη φορά, εξαιτίας της πίεσης των αερίων που προκαλούν οι τουρμπίνες, μια Βρετανίδα υπήκοος, 61 ετών, έπεσε στο έδαφος, από το πεζούλι που είχε σκαρφαλώσει για να βιντεοσκοπήσει από καλύτερη θέση, με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η γυναίκα διακομίσθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης από τη Σκιάθο στο λιμάνι του Βόλου, με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και εισήχθη στο Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τo νέο ατύχημα προκάλεσε την παρέμβαση της εισαγγελίας Βόλου ενώ προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Σκιάθου

Στις 19 Ιουνίου, σε αντίστοιχο περιστατικό, είχε τραυματιστεί ελαφρά, κατά τον ίδιο τρόπο, χωρίς όμως να χρειαστεί νοσηλεία, ένας 79χρονος.

Το αεροδρόμιο αποτελεί πόλο έλξης για τους τουρίστες, αφού θεωρείται ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά.

