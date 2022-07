Οικονομία

Γαλλία: Εθνικοποιείται η επιχείρηση ηλεκτρισμού

Το 100% του πυρηνικού γίγαντα EDF αναλαμβάνει το γαλλικό Δημόσιο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση.



Η γαλλική κυβέρνηση θα εθνικοποιήσει τον πυρηνικό γίγαντα Electricite de France (EDF), που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, προκειμένου να μπορέσει να αντεπεξέλθει στη χειρότερη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες, γράφει το Bloomberg.

«Η κλιματική έκτακτη ανάγκη απαιτεί ισχυρές, ριζοσπαστικές αποφάσεις. Πρέπει να έχουμε τον πλήρη έλεγχο της παραγωγής και του ενεργειακού μας μέλλοντος. Πρέπει να διασφαλίσουμε την κυριαρχία μας απέναντι στις συνέπειες του πολέμου και τις κολοσσιαίες προκλήσεις που έρχονται», δήλωσε η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν στο γαλλικό κοινοβούλιο σήμερα Τετάρτη. «Γι’ αυτό επιβεβαιώνω την πρόθεση του κράτους να κατέχει το 100% του κεφαλαίου της EDF».

Η Μπορν δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το σχέδιο εθνικοποίησης της εταιρείας, που ανήκει κατά 84% στο κράτος. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε πει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του ότι μέρος της εταιρείας θα πρέπει να εθνικοποιηθεί ούτως ώστε να στηριχτεί η γαλλική ενεργειακή ανεξαρτησία και η φιλοδοξία για μηδενικές εκπομπές άνθρακα, με την κατασκευή νέων ατομικών σταθμών.

Η EDF αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα τα τελευταία χρόνια, όπως ο γηρασμένος στόλος των αντιδραστήρων και οι υπερβάσεις κόστους κατά την κατασκευή νέων. Τα προβλήματα επιδεινώνονται από το κρατικό πλαφόν στις τιμές και την παράλληλη αύξηση των διεθνών τιμών λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Όπως φαίνεται, συνεχίζει το Bloomberg, όπως μεταδίδει το euro2day.gr, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μπορεί όλο και περισσότερο να αναγκάζονται να προστατεύουν τις ενεργειακές εταιρείες τους από την αναταραχή που έχει προκαλέσει ο πόλεμος. Η εθνικοποίηση της EDF θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή συναινετικά από τα πολιτικά κόμματα.

Ο Μακρόν είχε πει πρόσφατα ότι η EDF θα χρειαστεί ευρεία αναδιοργάνωση και δημόσια χρηματοδότηση δεκάδων δισ. ευρώ προκειμένου να κατασκευάσει 6 έως 14 νέους πυρηνικούς σταθμούς μέχρι το 2050. Οι νέοι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής μαζί με μια σειρά έργων αιολικής και ηλιακής ενέργειας αποτελούν μέρος του φιλόδοξου σχεδίου της Γαλλίας να καταστεί ουδέτερη από άνθρακα έως το 2050.

Η κρατικοποίηση της EDF μπορεί να καθησυχάσει τους πιστωτές της, καθώς το καθαρό χρέος της εταιρείας, που ανερχόταν σε 43 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021, πρόκειται να εκτοξευτεί παρά την αύξηση κεφαλαίου κατά 3,2 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.

Ο Μακρόν έχει ζητήσει από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναμόρφωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να καταστεί λιγότερο εξαρτημένη από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου.

«Η Γαλλία πρέπει επίσης να προετοιμαστεί για όλα τα σενάρια σχετικά με την προμήθεια ρωσικού φυσικού αερίου, ακόμη και τα πιο δύσκολα», είπε η Μπορν. «Μπορούμε να αντέξουμε, αλλά όλοι θα πρέπει να αναλάβουν δράση».

Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ στον Μητσοτάκη

Επίθεση στον πρωθυπουργό για την ενεργειακή του πολιτική κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης Μακρόν στην Γαλλία «για την πλήρη κρατικοποίηση της EDF».

«Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση ενεργειακής θωράκισης εν όψει ενός δύσκολου χειμώνα και της μεγάλης ενεργειακής πρόκλησης που βρίσκεται μπροστά μας» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:



«Ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται εκτός εποχής. Ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ εν μέσω ενεργειακής κρίσης και διαφημίζει power pass, δηλαδή επιστροφή μικρού μέρους των κλεμμένων και συνέχιση της επιδότησης της αισχροκέρδειας σε βάρος των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης είναι υπόλογος: για τις επιλογές του και την ιδεοληψία του που έχουν οδηγήσει στα αρνητικά πανευρωπαϊκά ρεκόρ στην ακρίβεια και στο ρεύμα. Γιατί στο σύμπαν του κυρίου Μητσοτάκη το κράτος έχει μόνο μια χρησιμότητα: να είναι το λάφυρο του ίδιου και των φίλων του για το μεγάλο πλιάτσικο σε βάρος της κοινωνίας».

