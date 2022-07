Αθλητικά

Wimbledon – Ναδάλ: Δεν ξέρω αν θα παίξω με τον Κύργιο

Ο Ισπανός αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και σήμερα θα ξεκαθαρίσει αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στον ημιτελικό με τον Ελληνοαυστραλό.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην μπορέσει ν΄ αγωνιστεί στον ημιτελικό της Παρασκευής εναντίον του Νικ Κύργιου άφησε ο Ράφαελ Ναδάλ με δήλωσή του μετά την τεράστια νίκη του επί του Τέιλορ Φριτς στον τελευταίο χρονικά προημιτελικό του Γουίμπλεντον με 3-2 σετ.

Ο Ισπανός ρωτήθηκε ποιες είναι οι πρώτες του σκέψεις για το μεγάλο ματς με τον Ελληνοαυστραλό και απάντησε ξεκάθαρα: «Κατ΄ αρχήν πρέπει να δούμε εάν θα είμαι έτοιμος για τον αγώνα» ανέφερε ο 36χρονος και συνέχισε

«Ο Νικ είναι σπουδαίος τενίστας, σαφώς και θέλω να παίξω εναντίον του, αλλά θα πρέπει πρώτα να περιμένουμε και την Πέμπτη για να δούμε σε τι κατάσταση θα είμαι».

Ο Ναδάλ ευχαρίστησε το κοινό για τη συμπαράσταση προς το πρόσωπό του σε όλη τη διάρκεια της μάχης με τον Φριτς, έπλεξε το εγκώμιο του Αμερικανού χαρακτηρίζοντας τον «μεγάλο παίκτη», ενώ μετά από σχετική ερώτηση για το πώς κατάφερε ενώ ήταν τραυματίας να παίξει 4 ώρες και 21 λεπτά, απάντησε, «Δεν ξέρω, το κοινό, βρήκα ενέργεια, δεν ξέρω τι να πω, ίσως να συνέβη και κάτι άλλο, αλλά τα κατάφερα και βρίσκομαι στους ημιτελικούς».

