Μεσόγειος: 17χρονος κολύμπησε για να σώσει μωρό 4 μηνών (βίντεο)

«Είμαι καλός στο κολύμπι και πήγα να σώσω ανθρώπους» ανέφερε ο 17χρονος,

Παρά την απόγνωση και την ταλαιπωρία του, μετά τη βύθιση του σκάφους που μετέφερε τον ίδιο και δεκάδες άλλους από την Αφρική στη δική τους «γη της επαγγελίας», ένας 17χρονος κολύμπησε για να πιάσει και να σώσει ένα μωρό, από άλλο ένα ναυάγιο την περασμένη εβδομάδα στη Μεσόγειο, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 30 άνθρωποι.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από το γαλλικό Brut, ο 17χρονος, η ταυτότητα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, κολύμπησε για να σώσει το μωρό, το οποίο κρατούσε πάνω από το νερό όταν έφτασε η ομάδα διάσωσης.

«Είμαι καλός στο κολύμπι και πήγα να σώσω ανθρώπους» ανέφερε ο 17χρονος, σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, πλοίο των οποίων κατέφθασε στο σημείο του ναυαγίου για την περισυλλογή των ανθρώπων.

Ο Μισέλ Μπουνέλ, Γάλλος φωτορεπόρτερ που βρισκόταν στο πλοίο των ΓΧΣ, ανέφερε στο Brut πως, όταν έφτασαν στο σημείο, άκουσε τον έφηβο να φωνάζει «υπάρχει μωρό εδώ, υπάρχει μωρό».

Το πλήρωμα πέταξε στον νεαρό σωσίβιο για να τραβήξει εκείνον κι άλλον ένα διασωθέντα στο κατάστρωμα και έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο τεσσάρων μηνών μωρό, το οποίο αρχικά δεν ανέπνεε.

Voici l'histoire tragique derriere la photo de ce nourrisson sauve d'un naufrage en pleine mer Mediterranee.

Le photojournaliste @michaelbunel etait a bord du bateau de @MSF_france sur place. Pour Brut, il raconte. pic.twitter.com/FhoFBSB2fu — Brut FR (@brutofficiel) July 1, 2022

Το φουσκωτό εντοπίστηκε μετά από εννέα ημέρες στη θάλασσα, σύμφωνα με την Safa Mselhi, εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για τη Μετανάστευση. Μια έγκυος γυναίκα που κατέστη ανέφικτο να την επαναφέρουν, πέθανε στο κατάστρωμα του πλοίου διάσωσης.

Το Geo Barents των Γιατρών Χωρίς Σύνορα διέσωσε 71 ανθρώπους από το συγκεκριμένο ναυάγιο, εκ των οποίων κάποιοι είχαν εγκαύματα από καύσιμα – που προκαλούνται όταν το δέρμα έρχεται σε επαφή με πετρέλαιο που έχει αναμιχθεί με αλμυρό νερό.

Οι διασωθέντες έπρεπε να περιμένουν περίπου πέντε μέρες για να πατήσουν στεριά, οπότε και τους επιτράπηκε η αποβίβαση στον Τάραντα. Όλες αυτές τις μέρες ταξίδευαν με το νεκρό σώμα της εγκύου.

πηγή βίντεο: brutofficiel

