Μητσοτάκης για πρόωρες εκλογές: Δεν θα είναι πράξη εθνικά υπεύθυνη

«Δεν θα θέσω σε κίνδυνο τη σταθερότητα της χώρας για να υπηρετήσω το κομματικό μου συμφέρον», τόνισε ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας… το παράθυρο για πρόωρη προσφυγή στην κάλπη.

Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, επισημαίνοντας ότι οι πρόωρες εκλογές τώρα με τα προβλήματα και τις προκλήσεις που υπάρχουν δεν θα είναι πράξη εθνικά υπεύθυνη.

«Πρέπει να στεκόμαστε με αυτοκριτική διάθεση, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να κρατάμε ζωντανή τη μεταρρυθμιστική μας ορμή, για να συνεχίσουμε την υλοποίηση του προγράμματος μας. Ακριβώς τρία χρόνια μετά τις εκλογές μπαίνουμε πια -έτσι κι αλλιώς- σε προεκλογική χρονιά. Πλούσιο νομοθετικό προγραμματισμό έχουμε από τον Σεπτέμβριο και μετά, και θέλουμε να καλύψουμε ένα μέρος του χαμένου χρόνου που δαπανήθηκε στην αντιμετώπιση κρίσεων» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Δημοσκοπικά η εικόνα της κυβέρνησης καθ' όλη την τριετία είναι θετική, εκτίμησε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ αναφέρθηκε και πάλι στη «βόμβα» της απλής αναλογικής που εμποδίζει τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά την πρώτη κάλπη, σε μια δύσκολη περίοδο.

«Έχουμε ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και υποχρέωσή μου είναι να εξασφαλίσω τη σταθερότητα της χώρας. Είμαι αποφασισμένος να αναλάβω το όποιο κόστος, δεν θα θέσω σε κίνδυνο τη σταθερότητα της χώρας για να υπηρετήσω το κομματικό μου συμφέρον. Στο τέλος της τετραετίας θα δει ο κόσμος τι πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ στα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης του και τι εμείς» είπε.

Η χώρα χρειάζεται κυβερνητική σταθερότητα, τόνισε ο πρωθυπουργός στη συνέχεια, επισημαίνοντας ότι είναι δύσκολες οι κυβερνήσεις συνεργασίας. «Σκεφτείτε να έπρεπε να συνεννοηθούμε με τον κυβερνητικό εταίρο τι να κάνουμε με τον Έβρο ή την καραντίνα», ανέφερε. Προσέθεσε ότι υπάρχουν κόμματα που θα μπορούσαν να είναι ρυθμιστές και έχουν πει ότι δεν θέλουν πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος και τόνισε, «Πρέπει να είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Εάν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να είναι ο Τσίπρας».

'Άφησε αιχμές περί αλαζονείας για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ν.Ανδρουλάκη, ενώ υπογράμμισε: «ήμασταν συνεπείς στον πυρήνα των προεκλογικών μας δεσμεύσεων, μειώσαμε τους φόρους, αυξήσαμε τις θέσεις εργασίας, μεταρρυθμίζουμε το κράτος, και το πως θα μπορέσουμε να εναρμονίσουμε τις ψηφιακές αλλαγές με τις υπόλοιπες κρατικές λειτουργίες είναι η πρόκληση της επόμενης τετραετίας. Σήμερα, η χώρα μας έχει κύρος στην Ευρώπη, ενισχύσαμε τις Ένοπλες δυνάμεις χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Θα ήθελα να είχαμε φέρει το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ νωρίτερα, ή το ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας για να μην είναι ορμητήρια διαφόρων μπαχαλάκηδων».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι πως αν κάποιος δεν μαθαίνει από τα λάθη του είναι καταδικασμένος να τα επαναλαμβάνει.

«Η πανδημία μάς έκανε να αναθεωρήσουμε πολλές από τις προτεραιότητές μας, αποκάλυψε τις φανερές αδυναμίες του ΕΣΥ, δεν αρκεί να δίνουμε προσοχή στα νοσοκομεία, αλλά και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Η πανδημία ήταν μια κρίση την οποία κανείς δεν γνώριζε στην αρχή πως να διαχειριστεί», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Ανέφερε, επίσης, ότι η πιο δύσκολη κρίση που διαχειρίστηκε ήταν οι καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού. «Με τρομάζει λιγότερο φέτος, γιατί κάναμε καλύτερη προετοιμασία κάναμε ειλικρινή ακτινογραφία των αδυναμιών μας και αλλάξαμε πολλά. Η κριτική μου στο ΣΥΡΙΖΑ για το Μάτι δεν αφορούσε την επιχειρησιακή διαχείριση, αλλά αφορούσε τον άθλιο επικοινωνιακό χειρισμό και την προσπάθεια συγκάλυψης ευθυνών. Εκεί άσκησα την κριτική μου» εξήγησε.

Αναφερόμενος στη Δικαιοσύνη, είπε ότι είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων, για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, όπως η συνεχής εκπαίδευση, η περαιτέρω κατάρτιση, η αναμόρφωση της Σχολής Δικαστών. «Η Δικαιοσύνη και πτυχές κοινωνικού κράτους είναι οι προτεραιότητες της επόμενης τετραετίας» υπογράμμισε. Για τη Novartis είπε ότι σέβεται την απόφαση της Δικαιοσύνης.

Για τα Ελληνοτουρκικά ο πρωθυπουργός είπε ότι ξεκίνησε με καλή διάθεση την συνεννόηση του με τον Ερντογάν, αλλά ακολούθησε το παράνομο μνημόνιο με Λιβύη, η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και το καυτό καλοκαίρι του 2020.

«Είχαμε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έθεσε την Τουρκία προ των ευθυνών της, τονίζοντας ότι εάν θέλει να έρθει κατά στην Ευρώπη να μην αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα άλλων χωρών, αλλιώς απομακρύνεται από την ευρωπαϊκή προοπτική. Έχουμε αυτοπεποίθηση στην υπεράσπιση των θέσεων μας δεν εκτιμώ ότι θα έχουμε την ίδια ένταση όπως το 2020» είπε.

Επισήμανε ότι η τελευταία συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα αλλά «ήμουν σαφής: δεν θα υπάρχει βελτίωση σχέσεων όσο υπάρχει αμφισβήτηση της κυριαρχίας, δεν θα δεχθώ υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά. Ήμουν ξεκάθαρος. Εάν δεν το κατάλαβε ο Ερντογάν δεν φταίω εγώ. Το ότι συζητάμε με Τουρκία δεν σημαίνει ότι δεν θα αξιοποιήσουμε το πλαίσιο των συμμαχιών μας για να υποστηρίξουμε τα εθνικά μας δίκαια. Τα θέτω και σε επίπεδο ΕΕ αυτά τα ζητήματα και παντού».

Η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει εσαεί την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, σημείωσε ακόμα ο πρωθυπουργός. «Μπορούμε να εξηγήσουμε όμως στις ΗΠΑ ότι η προμήθεια όπλων στην Τουρκία που αμφισβητεί την κυριαρχία άλλης σύμμαχου χώρας δεν είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ», εξήγησε.

Και πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, «Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις διαφορές μας με την Τουρκία, εάν δεν μπορέσουμε να τις επιλύσουμε. Γνωρίζω πολύ καλά ότι κάποια στιγμή θα ξανασυζητήσουμε με τον Ερντογάν, όπως ξεχάσαμε τα όσα είχαν λεχθεί με αφορμή τον Έβρο. Η πρόθεση μας δεν είναι να απομονώσουμε την Τουρκία, θέλουμε να συμφωνήσουμε ότι ο τρόπος επίλυσης των διαφορών μας δεν μπορεί να είναι άλλος από το διεθνές δίκαιο».

