Σκιάθος: Βίντεο - ντοκουμέντο με την εκτίναξη τουρίστριας στο αεροδρόμιο

Δείτε την στιγμή που 61χρονη εκσφενδονίστηκε από τουρμπίνα αεροσκάφους.

Βίντεο ντοκουμέντο από την εκτίναξη της τουρίστριας από τα αέρια τουρμπίνων αεροσκάφους στην Σκιάθο έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Η 61χρονη Αγγλίδα -όπως φαίνεται στο βίντεο βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο δίπλα στη θάλασσα αρκετά μέτρα μακριά από το τοιχίο και το πεζούλι, αλλά ακριβώς στην ίδια ευθεία με τις τουρμπίνες του αεροσκάφους.

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι βρισκόταν πάνω σε πεζούλι για να τραβήξει από καλύτερη γωνία την απογείωση του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τo νέο ατύχημα προκάλεσε την παρέμβαση της εισαγγελίας Βόλου ενώ προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Σκιάθου

Δείτε το βίντεο από τον τραυματισμό της 61χρονης:

(Πηγή βίντεο: Skiathoslife.gr)

Την γυναίκα παρέλαβε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και την οδήγησε στο Κ.Υ Σκιάθου όπου χρειάστηκε να διανυκτερεύσει ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας του νησιού διέγνωσαν κάταγμα στη λεκάνη, κάκωση στο δεξί ώμο και τραυματισμό στον αριστερό αντιβραχίονα.

Ακόμη, από την πτώση προκλήθηκε αιμάτωμα στο κεφάλι γεγονός που έκρινε αναγκαία τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Ιουνίου, σε αντίστοιχο περιστατικό, είχε τραυματιστεί ελαφρά, κατά τον ίδιο τρόπο, χωρίς όμως να χρειαστεί νοσηλεία, ένας 79χρονος.

Το αεροδρόμιο αποτελεί πόλο έλξης για τους τουρίστες, αφού θεωρείται ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά.

Τι αναφέρει η Fraport

Σε ανακοίνωση της Fraport, αναφέρονται τα εξής:

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο αερολιμένας Σκιάθου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» είναι ένα διεθνές αεροδρόμιο ευρωπαϊκών προτύπων, το οποίο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σχετικά με το συμβάν που έλαβε χώρα στις 05/07/2022 και το οποίο αφορά τον τραυματισμό 61χρονης Βρετανίδας, που βρισκόταν εκεί για να κινηματογραφήσει τις απογειώσεις αεροσκαφών από το αεροδρόμιο Σκιάθου, διευκρινίζεται ότι αυτό σημειώθηκε σε χώρο εκτός του αεροδρομίου Σκιάθου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης».

Υπογραμμίζεται ότι ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας του αερολιμένα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας εντός των ορίων παραχώρησης, και επομένως και του αεροδρομίου, και οτιδήποτε λαμβάνει χώρα εκτός αυτού δεν υπόκειται στην ευθύνη του. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα της εταιρίας αποτελεί πάντα η ασφαλής και ομαλή λειτουργία του αερολιμένα και η ασφάλεια των επιβατών».

