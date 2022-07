Κοινωνία

Φωτιά στη Φυλή

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για την φωτιά που εκδηλώθηκε κοντά στο γήπεδο του Πανοράματος.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από φωτιά που ξέσπασε τι πρωί της Πέμπτης, στην περιοχή της Φυλής απέναντι από το γήπεδο του Πανοράματος.

Για την κατάσβεση της φωτιάς που καίει χαμηλή βλάστηση, έχουν κινητοποιηθεί 34 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 13 οχήματα.

Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της.

