Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή σε όλη τη χώρα. Πού αναμένονται τα φαινόμενα και πού θα είναι ισχυρά.

Μεταβολή θα παρουσιάσει την Παρασκευή ο καιρός στη χώρα, σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εκδόθηκε από την ΕΜΥ, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και στη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι - απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι - απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα είναι κατά τόπους ισχυρά, από το βράδυ όμως θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι το απόγευμα σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στη Θεσσαλία θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από ο απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του βορείου Αιγαίου αρχικά γενικά αίθριος, βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το βράδυ στα βορειότερα νησιά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα Δωδεκάνησα σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια προβλέπονται λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Για το Σάββατο στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, το Ιόνιο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Σποράδες, το βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα στα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τα νησιά του βορείου Αιγαίου, θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 6, στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και βόρειο έως 7 μποφόρ . Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 23 με 26 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

