“Άγριες Μέλισσες”: το αποχαιρετιστήριο σημείωμα των δημιουργών (εικόνες)

Το δικό τους "αντίο" στην αγαπημένη τηλεοπτική σειρά "Άγριες Μέλισσες" είπαν οι σεναριογράφοι και ο σκηνοθέτης, Λευτέρης Χαρίτος λίγο πριν το μεγάλο φινάλε.

Οι σειρά εποχής του ΑΝΤ1, καθήλωσε για τρεις σεζόν το τηλεοπτικό κοινό και το βράδυ της Πέμπτης, ρίχνει αυλαία με ένα ακόμη συγκλονιστικό επεισόδιο.

Λίγο πριν οι «Άγριες Μέλισσες» γράψουν τον συγκλονιστικό επίλογό τους, απόψε στις 21:00, οι σεναριογράφοι της σειράς, Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης, άφησαν το δικό τους ιδιόχειρο αποχαιρετιστήριο σημείωμα.

Με ανάρτησή του, αποχαιρέτισε συντελεστές και ηθοποιούς και ο σκηνοθέτης της σειράς, Λευτέρης Χαρίτος.

Χαρακτηριστικά αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook: «Απόψε τελειώνει ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα ταξίδι που μας άλλαξε πολύ. Σε τρία χρόνια πολλά συνέβησαν.

Πίσω από την αγαπημένη μας σειρά διαδραματίστηκε μία άλλη σειρά, πέρα για πέρα αληθινή για όλους εμάς που δουλέψαμε: οι ζωές μας. Γάμοι, χωρισμοί, γέννες, θάνατοι, πανδημίες.

Όμως όλοι μας αποφασίσαμε και παραμείναμε πιστοί στο όραμα και το όνειρο που ήταν οι Άγριες Μέλισσες. Μία σειρά που αγαπήσαμε και που αγαπήθηκε από πλήθος θεατών και για αυτό σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας.

Να ευχαριστήσω καταρχήν την Dina Kassou που ήταν το πρώτο μήνυμα που έλαβα για τη δουλειά αυτή. Έπειτα τον Γιάννη Καραγιάννη τον παραγωγό μας που με στήριξε στα πάντα και που στάθηκε ατρόμητος μπροστά σε αυτό το “τέρας” δυσκολιών.

Για την Melina Tsampani και τον Petros Kalkovalis τα λόγια είναι περιττά. Τους ευχαριστώ για μία μοναδική συνεργασία από όλες τις πλευρές.

Για τους μοναδικούς συνεργάτες μου Βαγγέλη Κατριτζιδάκη, Lydia Antonova, Αντώνης Γ. Χαλκιάς, Triada Papadaki, Μιράντα Ρωσταντή μία τεράστια ζεστή αγκαλιά. Σας ευχαριστώ που καταλάβατε όλο αυτό και που απλόχερα και γενναιόδωρα προσφέρατε την τέχνη σας.

Να έρθω τώρα σε όλους τους ηθοποιούς που έδωσαν ζωή και ψυχή στους χαρακτήρες και που δεν μπορώ να φανταστώ πλέον κανέναν άλλο να κάνει αυτούς τους ρόλους. Οι αντοχές σας είναι σπουδαίες. Η επιμονή σας και η αφοσίωση τα τρία αυτά χρόνια μεγαλειώδης.

Ευχαριστώ ακόμα τον αγαπημένο μου Alexandros Sidiropoulos για την υπέροχη μουσική αλλά και για την συμπαράσταση και την Urania Patelli για την αγάπη και την τρυφερότητα των στίχων της.

Τους ακούραστους σκηνοθέτες Michalis Konstantatos, Kostas Anagnostopoulos, Stamatis Patronis, Spiros Michalopoulos που δούλεψαν σκληρά για ένα άρτιο αποτέλεσμα καθώς και τους διευθυντές φωτογραφίας Giorgos Papandrikopoulos και Dimitris Theodoridis.

Στο art department John Mirsiotis και Anna Veskouki.

Στην παραγωγή, τον πιο ευαίσθητο τομέα κάθε δουλειάς, τον θοδωρης Κοντος και τον Γιώργος Λύγγρης οι οποίοι πολλά ξέρουν και λίγα λένε αλλά στάθηκαν λιοντάρια απέναντι σε κάθε δυσκολία.

Ειδική μνεία στον βοηθό σκηνοθέτη George Vassalos που η λέξη ήρωας είναι λίγη.

Επίσης στα τμήματα ομορφιάς τις Ελενα Παρασκευα, Katerina Vasileiou, Aspa Konstantopoulou και Βίκυ Χαλού.

Τα συγκλονίστηκα συνεργεία που συγνώμη παιδιά είστε πάρα πολλοί για να σας γράψω. Ειλικρινά στηρίξατε αυτήν την τριετία με όλο σας το είναι και σας ευχαριστώ όσο τίποτα. Σας στέλνω όλη μου την αγάπη σε βοηθούς σκηνοθέτες, κάμερες, ηχολήπτες, ηλεκτρολόγους, βοηθούς παραγωγής.

Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1 και τους Theo Kyriakou, George Pofantis, Stella Litou, Theano Kiriaki, Alex Balasinos, Ελένη Βουλγαρίδου που αγάπησαν και έκαναν πραγματικότητα αυτό το τεράστιο πόνημα.

Όλα αυτά τα ευχαριστήρια θα ήταν περιττά αν δεν είχαμε λάβει την αγάπη όλων σας. Με μηνύματα, αναρτήσεις στα social media, ξενύχτια, απογοητεύσεις, περιπέτειες, προσωπικές ιστορίες, μας κάνατε να νιώσουμε αγαπητοί και σημαντικοί. Η σειρά αυτή ανήκει πρωτίστως στο κοινό της. Εσείς μας κάνατε να ονειρευτούμε, για εσάς ξενυχτήσαμε. Για να νιώσετε πως η μυθοπλασία είναι εδώ πιο δυνατή από ποτέ και πως μπορεί να νικήσει όλους τους δράκους.

Θα τα πούμε σύντομα σε νέες περιπέτειες!».

