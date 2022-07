Παράξενα

Λάρισα: Αστυνομικός απείλησε τη σύζυγο του για… τις “ακριβές” πάνες του μωρού!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τιμές στις πάνες του μωρού έφεραν ακόμα μία σύγκρουση για το ζευγάρι από τη Λάρισα, με την υπόθεση να παίρνει διαστάσεις και να φτάνει στο Αυτόφωρο.



Οι τιμές στις πάνες του μωρού έφεραν ακόμα μία σύγκρουση για το ζευγάρι από τη Λάρισα, με την υπόθεση να παίρνει διαστάσεις και να φτάνει στο Αυτόφωρο. Ο πατέρας που είναι αστυνομικός ζήτησε εξηγήσεις σε έντονο ύφος από τη γυναίκα του, διότι εκείνη δεν επέλεξε τις πάνες που ήταν σε προσφορά. Η ένταση χτύπησε πολύ γρήγορα κόκκινο και οι φωνές έδωσαν τη θέση στις απειλές. Η γυναίκα όμως, αυτή τη φορά προχώρησε σε καταγγελία και ο 45χρονος καταδικάστηκε.

Απρόσμενες διαστάσεις για έναν 45χρονο αστυνομικό προσέλαβε ο καβγάς με την 42χρονη σύζυγό του «σε έναν γάμο με προβλήματα», όπως αναφέρθηκε χθες στο δικαστήριο. Καβγάς που είχε ως αποτέλεσμα, έπειτα από μήνυση της συζύγου του, ο αστυνομικός να συλληφθεί και να καταδικαστεί από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο στη Λάρισα, με ποινή φυλάκισης 10 μηνών.

Η σύζυγός του κατέθεσε χθες (07-07-2022), πως αγόρασε «τις ακριβές πάνες και όχι αυτές της προσφοράς για το μωρό τους» και αυτός ήταν ο λόγος που ο 45χρονος την απείλησε φραστικά, όπως επίσης απείλησε πως «θα σπάσει τα πράγματα», προσθέτοντας ότι ο γάμος τους αντιμετωπίζει προβλήματα τον τελευταίο καιρό.

Για να διευκρινίσει ωστόσο ότι ο σύζυγός της δεν την απείλησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο, ούτε άσκησε βία πάνω της. «Ατυχές» χαρακτήρισε το περιστατικό στην απολογία του ο 45χρονος κατηγορούμενος, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν θα ξανασυμβεί», τονίζοντας επίσης ότι «δεν έβγαλα ποτέ όπλο».

Με τον εισαγγελέα τις έδρας να προτείνει την αθώωση του 45χρονου για την παράνομη οπλοφορία, αλλά την ενοχή του για απειλή από αστυνομικό με πυροβόλο όπλο και για απειλή σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου. Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας έκρινε ένοχο τον 45χρονο αστυνομικό για τις κατηγορίες επιβάλλοντας συνολική ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή.

πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σίνζο Άμπε: Βίντεο από την στιγμή του πισώπλατου πυροβλισμού

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 180 σημεία

Τζορτζ Φλόιντ: Επιπλέον ποινή στον αστυνομικό που τον σκότωσε