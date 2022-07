Πολιτική

Air Τractors: το νέο όπλο της Πυροσβεστικής στην εναέρια πυρόσβεση (εικόνες)

Τα 2 αεροσκάφη που βρίσκονται στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος» στην ακριτική Θράκη επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ένα νέο εργαλείο αποτελεί από φέτος το καλοκαίρι την αιχμή του δόρατος του Πυροσβεστικού Σώματος στην εναέρια πυρόσβεση. Πρόκειται για τα 15 πυροσβεστικά αεροσκάφη Air Tractors (11 αμφίβια και 4 με τροχούς) με τα οποία η κυβέρνηση κατά το σχεδιασμό της φετινής αντιπυρικής περιόδου αποφάσισε να ενισχύσει το στόλο των εναέριων μέσων.



Έτσι δίπλα στα θρυλικά Canadair, τα PZL και τα ελικόπτερα, οι κάτοικοι των περιοχών που έρχονται αντιμέτωποι με τις φλόγες βλέπουν να εκτελούν ριψοκίνδυνες ρίψεις τα νέα αεροσκάφη τα οποία είναι ευέλικτα, γρήγορης ανταπόκρισης, με μεγάλη διάρκεια πτήσεων (εως και 3,5 ώρες) και δυνατότητα μεταφοράς 3 τόνων νερού.





Λόγω της δυνατότητας που έχουν να πετούν πολλές ώρες, οι Air Tractors χρησιμοποιούνται από την Πυροσβεστική σε εναέρια περιπολία για επιτήρηση και άμεση προσβολή της φωτιάς σε πρώτο χρόνο. Αυτό συνέβη στην πρόσφατη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού, αλλά και σε άλλες ανά την χώρα και για αυτό ελέγχονται πολύ γρήγορα βοηθώντας το έργο των επίγειων δυνάμεων.



Ενισχυτικά στη συνδρομή τους στην επέμβαση σε πρώτο χρόνο που έχει αποτυπωθεί ήδη στην αντιμετώπιση των φετινών πυρκαγιών λειτουργεί και το γεγονός ότι οι Air Tractors έχουν δυνατότητα μεταφοράς και επιβραδυντικού υγρού, που είναι σημαντικό όπλο στην καθυστέρηση εξάπλωσης της πυρκαγιάς.





Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων και της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος περιλαμβάνει τη διασπορά των αεροσκαφών αυτών σε όλη τη χώρα, ώστε να καλύπτουν όλες τις περιφερειακές ενότητες. Έτσι 6 Air Tractors εδρεύουν στο Τατόι, 3 στη Ρόδο, 2 στο Βόλο, 2 στην Ανδραβίδα και 2 στην Αλεξανδρούπολη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα πυροσβεστικά αεροπλάνα έχουν χαμηλό κόστος χρήσης και μικρές ανάγκες υποστήριξης.



Τα 2 αεροσκάφη που βρίσκονται στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος» στην ακριτική Θράκη επισκέφθηκε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την περιοδεία του στη Ροδόπη και τα εγκαίνια του αγωγού φυσικού αερίου IGB.





Ο κ. Μητσοτάκης που συνομίλησε με τους Έλληνες και ξένους (Καναδούς) πιλότους, χθες στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ είχε τονίσει χαρακτηριστικά «κάναμε μία πολύ ειλικρινή «ακτινογραφία» των αδυναμιών μας και αλλάξαμε δραστικά και ουσιαστικά τον μηχανισμό και στον τομέα της πρόληψης και στον τομέα της συνεργασίας μεταξύ της Πυροσβεστικής και των Δασικών Υπηρεσιών και στο κομμάτι της ταχύτητας με την οποία προμηθευτήκαμε περισσότερα εναέρια μέσα και στα ζητήματα της επικοινωνίας τα οποία κι αυτά έχουν την σημασία τους όταν διαχειρίζεσαι τέτοιες φυσικές καταστροφές. Έχουμε ακόμα ένα δύσκολο καλοκαίρι μπροστά μας, αλλά έχω ήσυχη τη συνείδησή μου ότι έχουμε κάνει το καλύτερο το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε, ώστε να θωρακίσουμε τη χώρα, απέναντι όμως -θα το τονίσω- σε φυσικά φαινόμενα τα οποία μερικές φορές ξεπερνούν και χώρες οι οποίες είναι πολύ πιο πλούσιες και ενδεχομένως καλύτερα οργανωμένες από μας».

