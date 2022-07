Κοινωνία

Έξοδος αδειούχων: Φεύγουν οι εκδρομείς του Ιουλίου

Δεκάδες είναι και σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Αυξημένη αναμένεται και σήμερα η επιβατική κίνηση από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου συνεχίζεται, ενώ πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να αποδράσουν για ένα Σαββατοκύριακο σε κάποιο κοντινό νησί της Αττικής.

Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 22 δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ για τον Αργοσαρωνικό 11 δρομολόγια με συμβατικά πλοία και 24 με τα ταχύπλοα, 12 δρομολόγια από τη Ραφήνα και 7 από το λιμάνι του Λαυρίου.

Το λιμενικό σώμα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών, ενώ καλό είναι αυτοί που πρόκειται να ταξιδέψουν να βρίσκονται μία ώρα νωρίτερα στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου, λόγω αυξημένης κίνησης στους περιμετρικούς δρόμους.

Χθες, Παρασκευή 08/07 από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 23 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν 21.225 επιβάτες, 3.414 οχήματα,756 φορτηγά και 584 δίκυκλα. Για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν 41 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν 8.438 επιβάτες,1001 ΙΧ οχήματα, 37 φορτηγά και 329 δίκυκλα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας έγιναν 16 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν 7.657 επιβάτες, 1.606 ΙΧ οχήματα 104 φορτηγά και 199 δίκυκλα. Από το λιμάνι του Λαυρίου πραγματοποιήθηκαν 11 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν 3.765 επιβάτες, 945 ΙΧ οχήματα 47 φορτηγά και 89 δίκυκλα.

