Πολιτισμός

Ο Πολ Ραντ έγινε ήρωας για παιδί – θύμα bullying (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια απλή κίνηση από τον ηθοποιό που «εκτόξευσε» το παιδί, το οποίο η μητέρα του καταγγέλλει πως πέφτει θύμα bullying.

Πραγματικός ήρωας για ένα μικρό παιδί έγινε ο ηθοποιός Πολ Ραντ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στο “Avengers”, όταν είδε την ανάρτηση της μητέρας του 12χρονου, που έλεγε ότι μόλις δύο μαθητές και δύο δάσκαλοι έγραψαν στο αναμνηστικό λεύκωμά του για το τέλος της χρονιάς.

Η Κασάνδρα, η μητέρα του 12χρονου από το Κολοράντο, έγραψε:

«Μόλις δύο δάσκαλοι και συνολικά δύο παιδιά υπέγραψαν το βιβλίο του Μπρόντι, παρά το ότι ζήτησε από όλα τα παιδιά να του το υπογράψουν. Οπότε ο Μπρόντι το υπέγραψε όλο μόνος του. Η καρδιά μου έχει σπάσει».

Η ίδια, είπε στην Washington Post ότι, το παιδί της έχει πέσει συστηματικά θύμα bullying στο σχολείο του όπου παλεύει να κοινωνικοποιηθεί.

Ο ηθοποιός είδε την ιστορία του και του έκανε βιντεοκλήση, την οποία η μητέρα δημοσίευσε στα social της.

«Άκουσα για σένα κι είπα, ‘πρέπει να μιλήσω με αυτό το παιδί, γιατί φαίνεται πως είναι ο τύπος μου. Του αρέσει το σκάκι, η πάλη, οι δεινόσαυροι…σωστά», είπε ο 53χρονος ηθοποιός στο παιδί και συνέχισε:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που μπόρεσα να σου μιλήσω και να σε γνωρίσω!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cassandra Ridder (@_iamcassandrajo)

Ο Ρον έστειλε, επίσης, στον 12χρονο κι ένα κράνος από το ρόλο του, ως Ant- Man υπογεγραμμένο.

«Για τον φίλο μου τον Μπρόντι, για όταν κατακτήσει τον κόσμο», του έγραψε.

Ενώ σε σημείωμα που συνόδευε το δώρο του, έγραψε:

«Ήταν υπέροχο που σε γνώρισα, είναι πολύ σημαντικό όταν η ζωή είναι σκληρή να πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα.

Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που σε αγαπούν και πιστεύουν ότι είσαι ‘κουλ’ κι εγώ είμαι ένας από αυτούς.

Ανυπομονώ να δω όλα τα υπέροχα πράγματα που θα πετύχεις».

Ο Ραντ έστειλε ένα μήνυμα στον Μπρόντι,, για να του πει ότι του έχει στείλει κάτι, όταν το παιδί του είπε ότι, ήταν ο αγαπημένος του υπερώας.

«Κι εσύ ο δικός μου», του απάντησε ο Ραντ.

Ειδήσεις σήμερα:

Σέριφος: Τουρίστας βρήκε κιβώτιο με πυρομαχικά

Έκλεβαν προτομές από μνημεία και τις πουλούσαν σε σκραπατζίδικο!

Ο Μάτζικ Τζόνσον κάνει διακοπές στην Ελλάδα και “ξετρελαίνεται” (εικόνες)