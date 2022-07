Κοινωνία

Φωτιά στην Αιγιαλεία

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο σε δασική έκταση, στην περιοχή Κουνινά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνινά, του Δήμου Αιγιαλείας.

Στο σημείο επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και δύο οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το μέτωπο της φωτιάς καίει σε δύσβατο σημείο και δεν απειλεί μέχρι τώρα κατοικημένη περιοχή.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό.

