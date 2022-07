Αθλητικά

Wimbledon: η Ριμπάκινα κατέκτησε το πρώτο grand slam της καριέρας της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Βασίλισσα" στέφθηκε στο Λονδίνο η νεαρή τενίστρια, έχοντας διαγράψει φανταστική πορεία μέχρι τον τελικό.

Η Ελενα Ριμπάκινα είναι η νέα «βασίλισσα» του Γουίμπλεντον.

Στο μεγάλο τελικό η 23χρονη τενίστρια που γεννήθηκε στη Μόσχα στις 27 Ιουνίου 1999, αλλά πήρε υπηκοότητα από το Καζακστάν για να μπορέσει να λάβει μέρος στο τουρνουά, επικράτησε με 2-1 σετ της Ονς Ζαμπέρ (3-6, 6-2, 6-2) και για πρώτη φορά στην καριέρα της πανηγύρισε την κατάκτηση του λονδρέζικου Major, γνωρίζοντας την αποθέωση του κόσμου που είχε κατακλύσει το Centre Court του All England Club.

Στο αγαπημένο της τουρνουά, όπου με τη σημερινή έφτασε τις 10 νίκες σε 11 αγώνες που έχει δώσει κι απέναντι στην τενίστρια που προερχόταν από 11 συνεχόμενες επιτυχίες στο γρασίδι και με τον τίτλο στο Βερολίνο, η Ριμπάκινα όχι μόνο δεν «λύγισε» ενώ βρέθηκε να χάνει το πρώτο σετ, αντίθετα πείσμωσε ακόμη περισσότερο και με μεγάλη εμφάνιση στη συνέχεια έφτασε στην ανατροπή και στη νίκη που της χάρισε το βαρύτιμο τρόπαιο.

Στα 23 της χρόνια Ριμπάκινα έφτασε στον τελικό χάνοντας μόλις ένα σετ (στα προημιτελικά από την Άιλα Τομλιάνοβιτς), και παρότι σήμερα έχασε ακόμη ένα, αυτό δεν την εμπόδισε να φτάσει στην κορυφή.

Το έδειξε στον ημιτελικό απέναντι στην φορμαρισμένη Σιμόνα Χάλεπ, την οποία «καθάρισε» με 6-3, 6-3 και στον τελικό απέναντι σε μία ακόμη αθλήτρια που βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση, την Ονς Ζαμπέρ. Έπαιξε το καλύτερο τένις στο Λονδίνο και με όπλο το απίστευτο σερβίς της, που στον τελικό δεν της έδωσε πολλούς πόντους, πήρε απόλυτα δίκαια το πρώτο Grand Slam της καριέρας της.

Ο Ονς Ζαμπέρ στα 27 της χρόνια κουβαλούσε στους ώμους της τις ελπίδες των Αφρικανών για την κατάκτηση του τίτλου του Γουίμπλεντον για πρώτη φορά από τενίστρια της ηπείρου της Αφρικής (Τυνησία). Πριν από μερικά 24ωρα έγινε μόλις η δεύτερη τενίστρια από την αφρικανική ήπειρο και η πρώτη στην open era του τουρνουά που έφτασε στους ημιτελικούς (μόνο η Σάντρα Ρέινολντς το είχε καταφέρει το 1960), αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την πορεία της με τον «παρθενικό» της τίτλο.

Με δύο μπρέικ στο πρώτο σετ στο σερβίς της Ριμπάκινα, η Ζαμπέρ ήταν κυρίαρχη και προηγήθηκε γρήγορα με 1-0 (6-3) δείχνοντας πιο αποφασισμένη από την αντίπαλό της. Η Ρωσίδα, που για να παίξει στο τουρνουά αναγκάστηκε ν΄ αλλάξει την υπηκοότητά της (Καζακστάν) δεν βρήκε τις λύσεις που θα περίμενε από το σερβίς της, σε αντίθεση με το νο2 του κόσμου, που τα έκανε όλα τέλεια.

Η απάντηση της 23χρονης ήρθε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στο δεύτερο σετ. Κάνοντας πολύ νωρίς μπρέικ στο σερβίς της Ζαμπέρ πήρε από νωρίς το προβάδισμα (2-0) και λίγο αργότερα αφού «έσπασε» ξανά το σερβίς της αντιπάλου της έφτασε στην ισοφάριση με 6-2 (2-2).

Η Ριμπάκινα είχε βρει τα πατήματά της, κυνήγησε κάθε πόντο και παράλληλα κατάφερε να βγάλει εκτός ρυθμού την αντίπαλό της, η οποία έμοιαζε να τα έχει χαμένα. Με το... καλημέρα στο τρίτο σετ το νο23 της παγκόσμιας κατάταξης έκανε μπρέικ στο σερβίς της Τυνήσιας και υπερασπιζόμενη το δικό της προηγήθηκε γρήγορα με 2-0.

Με «νύχια και δόντια» η Ζαμπέρ έμενε στο ματς και είχε «χρυσή» ευκαιρία στο έκτο game να ισοφαρίσει σε 3-3, καθώς προηγήθηκε με 40-0. Η Ριμπάκινα, όμως, δεν το έβαλε κάτω και με πέντε συνεχόμενους πόντους κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω και να διατηρήσει το σοβαρό προβάδισμα που είχε αποκτήσει στο ξεκίνημα του τρίτου σετ (4-2).

Κι όχι μόνο αυτό με το δεύτερο μπρέικ που έκανε στο σερβίς της Ζαμπέρ προηγήθηκε με 5-2 φτάνοντας μία ανάσα από τη νίκη και τον τίτλο, που δεν άργησδε να έρθει με το τελικό 6-2.



Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα: Νεαρός μοτοσικλετιστής ξεψύχησε στην άσφαλτο

Αγρίνιο: Στο εδώλιο ο ιερέας για βιασμό ανηλίκων - Συγκλονίζουν οι καταθέσεις κοριτσιών

Χίος: φρικτός θάνατος για παράτυπη μετανάστρια