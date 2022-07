Πολιτική

Διπλωματικές πηγές για χάρτη Μπαχτσελί: Ιδιαίτερα επιθετική και προκλητική ενέργεια

Την «κατηγορηματική και δημόσια αποδοκιμασία της απαράδεκτης αυτής πράξης», ζητούν διπλωματικές πηγές αναφερόμενες στην ανάρτηση του ανιστόρητου χάρτη.

Διπλωματικές πηγές, σχολιάζοντας την αδιανόητη πρόκληση στην οποία προχώρησε ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) και κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ανέφεραν ότι «η δημόσια ανάρτηση χάρτη από ανώτατα στελέχη του κόμματος που αποτελεί κυβερνητικό εταίρο στην Τουρκία, ο οποίος απεικονίζει ελληνικό έδαφος ως τουρκικό αποτελεί ιδιαίτερα επιθετική και προκλητική ενέργεια και είναι απόλυτα καταδικαστέα»

Οι ίδιες πηγές συνέχιζαν τονίζοντας ότι «δυστυχώς, αποτελεί μέρος της κλιμάκωσης της ακραίας ρητορικής από την Τουρκία της οποίας είμαστε μάρτυρες σε καθημερινή βάση.

Αναμένουμε την άμεση κατηγορηματική και δημόσια αποδοκιμασία της απαράδεκτης αυτής πράξης αμφισβήτησης της εδαφικής κυριαρχίας της χώρας μας» .

