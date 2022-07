Πολιτική

Ανδρουλάκης για χάρτη Μπαχτσελί: Ιταμή και ακραία πρόκληση

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε μύδρους κατά του κυβερνητικού εταίρου του Ερντογάν και απαίτησε την «άμεση διεθνή καταδίκη».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας την ανάρτηση του χάρτη που παρουσίαζε ελληνικά νησιά ως τουρκικά, από τον κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελία, αναφέρει σε δήλωση του ότι «η ιταμή και ευθέως επιθετική κίνηση του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτη των Γκρίζων Λύκων και στρατηγικού συμμάχου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να αναρτήσει χάρτη στον οποίο η Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βαφτίζονται τουρκικά, αποτελεί ακραία πρόκληση που απαιτεί την άμεση διεθνή καταδίκη».

Και συνεχίζει ο κ. Ανδρουλάκης, «Διαπαιδαγωγούν την τουρκική κοινή γνώμη στον ακραίο εθνικισμό, τη μισαλλοδοξία και την ευθεία αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Υπονομεύουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και θεωρούν το διεθνές δίκαιο κουρελόχαρτο.

Η εδαφική μας ακεραιότητα και η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητες. Είναι πλέον εμφανές ότι η πολιτική του κατευνασμού και των ίσων αποστάσεων θρέφει και δεν αποκρούει τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Απαιτείται ευρωπαϊκή πολιτική αποτροπής. Με το εμπάργκο όπλων στην προμετωπίδα και από ευρωπαϊκά κράτη αλλά και από τις ΗΠΑ».

Η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Η ανάρτηση χάρτη που δείχνει μεγάλο μέρος της πατρίδας μας υπό τουρκική κατοχή από τον κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν, φασίστα Ντεβλέτ Μπαχτσελί, δεν είναι απλώς «πρόκληση» αλλά ευθεία απειλή πολέμου. Ακόμα πιο επικίνδυνη όμως είναι η υποτονική αντίδραση της Ν.Δ., η οποία αντί να καλέσει τον πρέσβη της Άγκυρας ώστε μαζί με το διάβημα διαμαρτυρίας να του ανακοινώσουν ότι είναι πλέον ανεπιθύμητος, αντιδρά διά «ανακοινώσεων». Η ορθή αντίδραση είναι η άμεση ανακήρυξη ως personae non gratae του συνόλου των Τούρκων διπλωματών και κυβερνητικών αξιωματούχων της κυβέρνησης Ερντογάν – Μπαχτσελί, εώς την ρητή αποκήρυξη του συνόλου των «διεκδικήσεων επί χάρτου». Παράλληλα η Ελλάδα βάσει του άρθρου 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, υποχρεούται να ζητήσει την άμεση ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7 της ΕΕ και φυσικά του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ ως απάντηση στην τουρκική απειλή. Η κυβέρνηση που επικαλείται συνεχώς το «διεθνές δίκαιο» για να κρύψει την ανυπαρξία της, οφείλει πλέον να το εφαρμόσει προς όφελος του εθνικού συμφέροντος. Η ΝΔ πρέπει επιτέλους να κατανοήσει ότι με «χαρτοπόλεμο» δεν κάνεις εξωτερική πολιτική. ΥΓ: Δυστυχώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη - Δένδια έχει αποδείξει ότι είναι ικανή σε κανένα οκτάμηνο να δώσει και τιμητική πολιτογράφηση στον φασίστα Μπαχτσελί…».





