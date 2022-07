Τεχνολογία - Επιστήμη

Πάτρα - Τσιόλα: Όλοι κάνουμε λάθη στις ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες

Οι δηλώσεις της Αγγελικής Τσιόλα στο συνέδριο για τους κινδύνους διενέργειας εσφαλμένης ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης.



Σε μια ομιλία, η οποία αναμένεται να συζητηθεί, προχώρησε σήμερα η Προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών Αγγελική Τσιόλα.

Η κ. Τσιόλα μίλησε σήμερα στο πλαίσιο του 22ου συνεδρίου της Ενωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, που πραγματοποιείται από χθες στην Πάτρα με θέμα "οι κίνδυνοι διενέργειας εσφαλμένης ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης".

Όπως σημείωσε η ιατροδικαστής, που είχε πραγματοποιήσει τη νεκροψία νεκροτομή στην 6 μηνών Ίριδα το δεύτερο κατά σειρά παιδί της οικογένειας Πισπιρίγκου- Δασκαλάκη που έχασε την ζωή του, ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος του ιατροδικαστικού λάθους, εφόσον οι αρχικές πληροφορίες που θα δοθούν είναι εσφαλμένες.

Μάλιστα η κ. Τσιόλα αναφέρθηκε σε 4 σημαντικά περιστατικά όπου είχει γίνει λάθος πραγματογνωμοσύνη από ανακρβείς πληροφορίες που είχαν δοθεί είτε από γιατρούς, είτε από τις αστυνομικές αρχές.

"Ολοι κάνουμε λάθη" σημείωσε χαρακτηριστικά η Αγγελική Τσιόλα υποστηρίζοντας πως η αυτοψία του χώρου όπου έχει βρεθεί ένα πτώμα είναι το 90% των στοιχείων που χρειάζεται ένας ιατροδικαστής για να συντάξει την πραγματογνωμοσύνη του.

Να σημειωθεί πως στην περίπτωση της 6 μηνων Ίριδας η Αγγελική Τσιόλα δεν είχε τη δυνατότητα της αυτοψίας του χώρου, καθώς το βρέθος είχε μεταφερθεί νεκρό από το σπίτι της οδού Μπιζανίου, στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο, όπου και τυπικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πάντως, η ιατροδικαστής δεν έκανε την οποιαδήποτε αναφορά στην υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου και των θανάτων των τριών παιδιών κατά τη διάρκεια της ομιλίας της.

Ωστόσο, η προ ημερών ανακοίνωση της προϊσταμένης της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πατρών, Αγγελικής Τσιόλα που διενήργησε την νεκροτομή στην έξι μηνών Ίριδα με την οποία αμφισβητεί το πόρισμα Καρακούκη-Καλόγρηα και ρίχνει «βέλη» στους συναδέλφους της που σχολιάζουν την υπόθεση δημοσίως, πυροδότησε νέο κύκλο αντιπαράθεσης.

