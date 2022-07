Υγεία - Περιβάλλον

Μωβ μέδουσες: Σε ποιες παραλίες έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής (χάρτης)

Ο νέος χάρτης των παραλιών στην Ελλάδα που εντοπίζονται οι μωβ μέδουσες. Τι πρέπει να κάνουν οι λουόμενοι σε περίπτωση τσιμπήματος.



Παραμένουν στις ελληνικές θάλασσες οι μωβ μέδουσες, η πληθυσμιακή έξαρση των οποίων στο Αιγαίο, σύμφωνα με το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, άρχισε τον Οκτώβριο του 2020 και αναμένεται να κρατήσει για περίπου 2 χρόνια ακόμα.

Σύμφωνα με τον χάρτη του iNaturalist, "καθαρά" από μέδουσες φάινονται τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία και Σάμος, αλλά και ο Κορινθιακός, ενώ οι παραλίες του Αργοσαρωνικού αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Από εκεί επεκτείνονται στον Αργολικό και τις Κυκλάδες, στο Ιόνιο, τη Νότια Πελοπόννησο, στα Βόρειο-δυτικά της Κρήτης και στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής.

Ο χάρτης με όλες τις περιοχές όπου το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί μωβ μέδουσες

Συμβουλές σε περίπτωση τσιμπήματος μωβ μέδουσας

Το τσίμπημα από μωβ μέδουσα είναι επώδυνο και προκαλεί φλεγμονή, ένα τοπικό πρήξιμο και τοπική αύξηση της θερμοκρασίας. Παράλληλα, προκαλεί έκρηξη της ισταμίνης, η οποία μπορεί να είναι τόσο έντονη που θα προκαλέσει αλλεργικό σοκ. Γι’ αυτό και στο συνολικό πρήξιμο από την έκρηξη της ισταμίνης χορηγούμε αντισταμινικά.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πρώτη κίνηση που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε την φλεγμονή με την τοποθέτηση παγωμένου νερού ή παγοκύστης ή πάγου. Να πέσει η φλεγμονή και στη συνέχεια να καθαρίσουμε όσο μπορούμε με πιο ελαφρύ τρόπο. Να φύγουν τα υπολείμματα από τα ακόντια – τα οποία έτσι και αλλιώς δεν τα βλέπουμε – κάνοντας έναν τοπικό καθαρισμό, μια τοπική πλύση και στη συνέχεια να βάλουμε κάτι που να εξουδετερώσει το οξύ και δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μαγειρική σόδα. Δυο σταγόνες μαγειρικής σόδας σε μια κουταλιά είναι αρκετές για να γίνει κάτι σαν κρέμα και αυτήν την κρέμα την βάζουμε επάνω στο σημείο.

Παράλληλα, συνιστάται και η χρήση αντισταμινικών. Από εκεί και πέρα αν υπάρχουν πιο έντονα συμπτώματα (ναυτίες, πονοκέφαλοι, εμετοί κ.α.) θα πρέπει να απευθυνθούμε σε ειδικό.

