Μενίδι – Βύρωνας: Εμπρησμός αυτοκινήτων τη νύχτα (βίντεο)

Εμπρηστικές επιθέσεις σημειώθηκαν τη νύχτα στο Μενίδι και τον Βύρωνα.

Δύο οχήματα κάηκαν ολοσχερώς στο Μενίδι τα ξημερώματα, με τις Αρχές να «βλέπουν» εμπρησμό, όπως και στην περίπτωση του Βύρωνα, όπου οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες λίγες ώρες μετά.

Στο Μενίδι όχημα στην συμβολή των οδών Βαρδουσίων και Αθ. Μπόσδα τυλίχθηκε στις φλόγες και στο σημείο επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΕΙΧ όχημα στη συμβολή των οδών Βαρδουσίων και Αθ. Μπόσδα στις Αχαρνές Αττικής. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 11, 2022

Σε δεύτερο περιστατικό, που αντιμετώπισαν οι ίδιες πυροσβεστικές δυνάμεις νωρίτερα, άλλο αυτοκίνητο κάηκε στην οδό Αγίου Φανουρίου. Και τα δύο καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΙΧΕ όχημα επί της οδού Αγ. Φανουρίου στις Αχαρνές Αττικής. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 11, 2022

Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε και σε όχημα που ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Αξαρίου και Μεσολογγίου στον Βύρωνα. Εκεί επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Τις έρευνες για τα περιστατικά έχει αναλάβει το ανακριτικό της Πυροσβεστικής.

