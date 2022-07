Κοινωνία

Βάρκιζα: 12χρονος και 14χρονος συνελήφθησαν για ληστεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανήλικοι με "πλούσιο βιογραφικό" στην παρανομία έκλεψαν 15χρονο. Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη τους και τους πέρασαν χειροπέδες.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες της 10-7-2022 στη Γλυφάδα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), δύο ανήλικοι ημεδαποί, 12 και 14 ετών, για ληστεία σε βάρος ανήλικου.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 10-7-2022, οι ανωτέρω κατηγορούμενοι προσέγγισαν στη Βάρκιζα 15χρονο ανήλικο και με την απειλή άσκησης σωματικής βίας του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ. Στη συνέχεια διέφυγαν επιβιβαζόμενοι σε λεωφορείο.

Μετά από αναζητήσεις, αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., τους εντόπισαν στη Γλυφάδα, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τ.Α. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου αναγνωρίσθηκαν ως οι δράστες της προηγηθείσας ληστείας και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή του 14χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το αφαιρεθέν κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ, τα οποία αποδόθηκαν στον παθόντα και συσκευασία περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη βάρους 1,5 ευρώ.

Επιπρόσθετα, οι συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί και κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική – 30χρονος: Οι διασώστες με έσωσαν, όχι η μπάλα

Κορονοϊός: Διακομιδή βρέφους στα Γιάννενα συνοδεία Αστυνομίας

Γκρίζοι Λύκοι: Τα tweets στα ελληνικά και οι απειλές για καταστροφή της Αθήνας