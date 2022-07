Κοινωνία

Αλόννησος: Η Καρολάιν σήμερα θα γινόταν 21 ετών - Αφήνουν κεριά στο μνήμα της (εικόνες)

Σαν σήμερα, 12 Ιουλίου, η άτυχη Καρολάιν θα γινόταν 21 ετών, αλλά το νήμα της ζωής της κόπηκε άδικα από τα χέρια του ίδιου της του συζύγου. Ο κόσμος δεν την ξεχνά. Επισκέπτεται το μνήμα της στα κοιμητήρια της Αλοννήσου, αφήνοντας ένα κερί στη μνήμη της.



Ήταν 11 Μαΐου του 2021 όταν όλη η Ελλάδα παρακολουθούσε συγκλονισμένη τον αποτρόπαιο θάνατο της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά Αττικής. Ένας θάνατος που όπως αποδείχθηκε δεν ήταν φονική ληστεία όπως αρχικά παρουσίασε ο σύζυγός της, αλλά επρόκειτο για στυγερό έγκλημα από τον ίδιο, δράστη της δολοφονίας Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

12 Ιουλίου 2001 – 11 Μαΐου 2021



Η άτυχη Καρολάιν γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου του 2001 στην Αθήνα, αλλά ήταν Βρετανή πολίτης. Στην Αλόννησο πήγε για πρώτη φορά ως νεογέννητο, ενώ μετακόμισε στο νησί μόνιμα με τους γονείς της – τη Σούζαν και τον Ντέιβιντ Κράουτς- τον Μάιο του 2003.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στη βρετανική Daily Mail ο 79χρονος πατέρας της Ντέιβιντ Κράουτς είχε μιλήσει με περηφάνια για την κόρη του που όπως είπε «χάθηκε με τόσο σκληρό τρόπο στην αρχή μιας θαυμάσιας ζωής». Ο πατέρας είχε περιγράψει την κόρη του ως ένα δραστήριο και χαρισματικό πλάσμα.

Σήμερα, Τρίτη 12 Ιουλίου 2022, η Κάρολαιν θα γιόρταζε τα 21α γενέθλιά της.

Ο κόσμος δεν την ξεχνάει και καθημερινά, επισκέπτεται το μνήμα της στα κοιμητήρια της Αλοννήσου, στο Παλιό Χωριό, που βρίσκονται δίπλα στην εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου, αφήνοντας ένα κερί στη μνήμη της.

