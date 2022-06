Κοινωνία

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Στο Μαλανδρίνο μεταφέρθηκε ο δολοφόνος της Καρολάιν

Δεν έγινε δεκτό το αίτημα για παραμονή στις Φυλακές Κορυδαλλού. Τι ζήτησε από τον Διευθυντή των Φυλακών Μαλανδρίνου.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, καθ' ομολογίαν του συζυγοκτόνος, που καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη συν 11 χρόνια κάθειρξης για την δολοφονία της άτυχης Καρολάιν και την θανάτωση του σκύλου τους, μεταφέρθηκε στις Φυλακές Μαλανδρίνου, στο λεγόμενο «Αλκατράζ» των ελληνικών φυλακών, καθώς δεν έγινε δεκτό το αίτημά του να παραμείνει στις φυλακές Κορυδαλλού για να εκτίσει εκεί την ποινή του, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας.

Όμως, στην συνέντευξή του με τον αρχιφύλακα του σωφρονιστικού καταστήματος του Μαλανδρίνου δεν ζήτησε προστασία, δεν ζήτησε να ληφθούν ειδικά μέτρα για εκείνον λογω της "αναγνωρισιμότητάς" του, αντίθετα ζήτησε να λάβει ό,τι προβλέπεται για όλους τους κρατουμένους.

Επειδή, δεν είναι εμβολιασμένος και δεν είχε πιστοποιητικό νόσησης, για 5 ημέρες ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος θα βρίσκεται απομονωμένος σε ειδικό κελί καραντίνας.

Μετά το πέρας αυτών των ημερών, η φυλακή θα έχει αποφασίσει σε ποια πτέρυγα θα τοποθετηθεί και ποιος θα είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα μοιραστεί το κελί του.

Τελος, από τα πρώτα αιτήματα που θα κάνει ο 33χρονος πιλότος στην νέα του φυλακή είναι να κάνει μεροκάματα, ώστε να μειωθούν οι ημέρες έκτισης της ποινής του, αλλά και αίτημα για να δώσει Πανελλαδικές Εξετάσεις το 2023, ώστε να καταφέρει να εισαχθεί σε κάποια Σχολή της Αθήνας και έτσι να προσπαθήσει να επιστρέψει στις Φυλακές Κορυδαλλού, επικαλούμενος λόγους φοίτησης του στην Σχολή.

