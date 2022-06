Κοινωνία

Παπαϊωαννίδης: Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος δέχεται απειλές στην φυλακή (βίντεο)

Τι λέει στην εκπομπή “Το Πρωινό” ο συνήγορος του συζυγοκτόνου για την κατηγορία πως έκανε βιντεοκλήση από κινητό που είχε στην φυλακή και τι ζητά για την έκτιση της ποινής του.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε την Τετάρτη ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, συνήγορος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, ο οποίος καταδικάστηκε για την δολοφονία της Καρολάιν, μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά.

Ο δικηγόρος του καθ’ ομολογίαν του δολοφόνου της νεαρής μητέρας, αντιδρά στην εντολή της διοίκησης της φυλακής για διακοπή των ημερομισθίων που έκανε μέσα στον Κορυδαλλό, καθώς σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία που έχει κινηθεί εναντίον του, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος έκανε βιντεοκλήση μέσα από την φυλακή, με κινητό που φέρεται να είχε στην κατοχή του.

Ο κατάδικος αρνείται τις κατηγορίες και αναμένει την συνεδρίαση του αρμόδιου οργάνου των Φυλακών, ζητώντας να μην υπάρξει συνέχιση της τιμωρίας του και να επανέλθει στα μεροκάματα, τα οποία μειώνουν την ποινή που θα εκτιθεί, καθώς μετρούν «διπλάσια» την ημέρα που περνά ο εργαζόμενος κρατούμενος μέσα στην φυλακή.

Ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου είπε ακόμη πως ο πελάτης του και ο ίδιος επιμένουν να μην υπάρξει μεταγωγή του δολοφόνου της Καρολάιν σε άλλη φυλακή για την έκτιση της ποινής του, επικαλούμενοι λόγοι προστασίας του.

Όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης στην εκπομπή «Το Πρωινό», άλλοι κρατούμενοι, που μετάγονται για λίγο στον Κορυδαλλό, προκειμένου να εμφανιστούν στην Δικαιοσύνη στο πλαίσιο κάποιας έρευνας ή κάποια δίκη, έχουν εκτοξεύσει απειλές κατά του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, για αυτό και εκείνος ζητά να παραμείνει στην Φυλακή Κορυδαλλού, που θεωρείται ως ασφαλής φυλακή για τους κρατούμενους.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

