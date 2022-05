Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Αναγνωστόπουλος: Η πρώτη αντίδραση μετά την απόφαση του Δικαστηρίου (βίντεο)

Η πρώτη αντίδραση του συζυγοκτόνου μετά την απόφαση του Δικαστηρίου στην εκπομπή "Το Πρωινό" και το ξέσπασμα του πατέρα της άτυχης Καρολάιν.

Ισόβια και επιπλέον κάθειρξη 11 ετών και έξι μηνών, είναι η τελική ποινή που επέβαλε το δικαστήριο, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, για τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς, τη θανάτωση του σκύλου της οικογένειας αλλά και για τα άλλα δυο πλημμελήματα που του αποδόθηκαν (ψευδή κατάθεση κατ΄ εξακολούθηση και ψευδή καταγγελία).

Λίγη ώρα μετά την απόφαση του Δικαστηρίου ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος έκανε μία αποκλειστική δήλωση στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" .

"Δεν έχω να σας τίποτε άλλο παρά μόνο το ότι είμαι συντρετριμμένος και ότι δεν μπορώ να ξεπεράσω το χαμό της Καρολάιν", είπε.

Πατέρας Καρολάιν: απεχθές πλάσμα ο Μπάμπης, δεν θα δει ποτέ την Λυδία

Την ίδια ώρα, η οικογένεια της Καρολάιν Κράουτς δέχθηκε με ικανοποίηση την ποινή ισόβιας κάθειρξης που επιβλήθηκε στον συζυγοκτόνο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, για την άγρια δολοφονία της 19χρονης, στα Γλυκά Νερά, τον Μάιο του 2021.

Ο πατέρας της Καρολάιν, Ντέιβιντ Κράουτς, δήλωσε στην βρετανική εφημερίδα «Daily Mail» ό,τι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος σκότωσε την άτυχη γυναίκα μπροστά στα μάτια της λίγων μηνών κόρης τους, δεν θα ξαναδεί ποτέ την μικρή Λυδία.





