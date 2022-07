Κόσμος

Κηδεία Σίνζο Άμπε: Θρήνος για τον πρώην πρωθυπουργό που δολοφονήθηκε (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ιαπωνία αποτίει φόρο τιμής στον πρώην πρωθυπουργό. Πλήθος κόσμου και πολιτικών τον αποχαιρέτισε.



Με προσευχές, λουλούδια και σημαίες αποχαιρέτησε σήμερα η Ιαπωνία τον Σίνζο Άμπε, μια πολωτική προσωπικότητα που κυριάρχησε στην πολιτική ζωή της χώρας και υπήρξε ο πρωθυπουργός που παρέμεινε τα περισσότερα χρόνια στην εξουσία και έπεσε νεκρός στα 67 του χρόνια από τις σφαίρες ενόπλου την περασμένη Παρασκευή.

Πλήθος πολιτών είχε κατακλύσει τα πεζοδρόμια, ενώ είχε αναπτυχθεί ισχυρή αστυνομική παρουσία καθώς πλησίαζε η νεκροφόρα με τη σορό του πρώην πρωθυπουργού που είχε ξεκινήσει από έναν ναό του κεντρικού Τόκιο. Ελικόπτερα υπερίπταντο πάνω από το σημείο που πραγματοποιήθηκε η τελετή, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από το τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Κάποιοι έσκυβαν το κεφάλι από σεβασμό, άλλοι προσεύχονταν, χειροκροτούσαν ή χαιρετούσαν. "Σε ευχαριστούμε πολύ για το έργο σου για τη χώρα μας!", φώναζε επανειλημμένως ένας από τους συγκεντρωμένους πολίτες.

Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν κατακλύσει τον ναό όπου το απόγευμα της Δευτέρας και σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε η επιμνημόσυνη δέηση, πριν από την ιδιωτική τελετή, για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Η δολοφονία του Άμπε από έναν άνεργο 41χρονο με αυτοσχέδιο όπλο προκάλεσε σοκ σε μια χώρα όπου σπανίζουν τόσο η ένοπλη όσο και η πολιτική βία.

Η νεκρική πομπή πέρασε από το πολιτικό κέντρο της πρωτεύουσας, τη συνοικία Ναγκατάτσο, όπου εκατοντάδες πολίτες είχαν σχηματίσει ουρές μπροστά από το κτίριο της Βουλής, εκεί όπου ο Άμπε είχε εισέλθει ως νεαρός βουλευτής το 1993 μετά τον θάνατο του πατέρα του που ήταν επίσης πολιτικός.

Ο πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα με μια ομάδα υπουργών της κυβέρνησης περίμεναν υπομονετικά μπροστά από το κτίριο. Καθώς περνούσε αργά η νεκροφόρα, ο Κισίντα έσκυψε το κεφάλι κρατώντας στο χέρι του τυλιγμένο ένα βουδιστικό ροζάριο για προσευχή. Η χήρα του Άμπε, η Άκιε, έσκυψε και εκείνη το κεφάλι από τη θέση του συνοδηγού μέσα στη νεκροφόρα.

Φόρος τιμής

Από νωρίς σήμερα το πρωί μεγάλες ουρές ανθρώπων ντυμένοι στα μαύρα μαζί με άλλους με απλή ενδυμασία και σακίδια στην πλάτη περίμεναν έξω από τον ναό Ζοτζότζι.

Η 58χρονη καθηγήτρια Κέικο Νούμι πήγε να αποθέσει λουλούδια στη μεγάλη κορνίζα με τη φωτογραφία του Άμπε που είχε τοποθετηθεί μέσα στον χώρο του ναού. "Υπήρχε μια αίσθηση ασφάλειας όταν ήταν πρωθυπουργός και ήταν υπεύθυνος για τη χώρα. Πράγματι τον στήριζα, επομένως αυτό είναι πολύ δυσάρεστο", λέει.

"Δεν μπορώ να ξεπεράσω τη θλίψη μου και έτσι ήρθα εδώ για να αποθέσω λουλούδια και να προσευχηθώ", δήλωσε στο AFP ο 41χρονος σύμβουλος Τσουκάσα Γιοκάουα περιγράφοντας τον Άμπε ως "έναν σπουδαίο πρωθυπουργό που έκανε πολλά για να ορθώσει την παρουσία της Ιαπωνίας" στη διεθνή σκηνή. "Είναι απαράδεκτο", σχολιάζει η 51χρονη Γιούκο Τακεχίσα, μια βοηθός νοσηλεύτρια που ζει στην Καναγκάουα, κοντά στο Τόκιο. "Θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα για να το αποτρέψουν", σχολιάζει σημειώνοντας ότι "κανένας δεν κατήγγειλε" τον δράστη της δολοφονίας στην αστυνομία παρά τις καταγγελίες ότι είχε κάνει δοκιμή ενός αυτοσχέδιου όπλου πριν από την επίθεση.

Άλλοι σχημάτιζαν ουρές μπροστά από τα κεντρικά γραφεία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος για να αφήσουν κάτι στον αυτοσχέδιο ναό που θα βρίσκεται εκεί μέχρι την Παρασκευή. Υπάλληλοι του κόμματος είχαν βγει από τα γραφεία για να προσφέρουν παγωμένο τσάι στους πολίτες που στέκονταν εκεί μέσα στη ζέστη.

Φόρο τιμής απέτισαν πολλοί ξένοι ηγέτες με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν να κάνει μια σύντομη στάση καθ' οδόν προς τις ΗΠΑ από τη Νοτιοανατολική Ασία χθες το πρωί για να επιδώσει τα συλλυπητήριά του. Η Αμερικανίδα υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν και ο αντιπρόεδρος της Ταίβάν Γουίλιαμ Λάι, βρίσκονταν επίσης εκεί ως οικογενειακοί φίλοι.

Περίπου 2.000 μηνύματα συλλυπητηρίων έφθασαν από χώρες όλου του κόσμου, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

"Με θάρρος και τόλμη"

Ο Γάλλος ηγέτης Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε οπτικό υλικό που εμφανίζεται στον επίσημο λογαριασμό της γαλλικής προεδρίας στο Twitter αφού επισκέφθηκε την ιαπωνική πρεσβεία στο Παρίσι. "Θυμάμαι όλες τις συναντήσεις και τις συνεργασίες μας, ειδικά από την επίσκεψή μου στην Ιαπωνία το 2019... έχασα έναν φίλο", είπε ο Μακρόν. "Υπηρέτησε τη χώρα του με μεγάλο θάρρος, με τόλμη", συμπλήρωσε.

Ο Τετσούγια Γιαμαγκάμι, ένας 41χρονος άνεργος, ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία ως ο άνδρας που σκότωσε τον Άμπε στη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας στη Νάρα την Παρασκευή. Ο Γιαμαγκάμι πίστευε ότι ο πρώην πρωθυπουργός προωθούσε μια θρησκευτική ομάδα στην οποία η μητέρα του είχε κάνει μια «τεράστια δωρεά». Ο ίδιος ο δράστης δήλωσε στην αστυνομία ότι η μητέρα του χρεοκόπησε λόγω της δωρεάς αυτής.

Ο Σατόσι Νινόγιου, ο επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Ασφάλειας, είπε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ότι έχει ζητήσει τη σύσταση ομάδας για να ερευνήσει την κατάσταση ασφαλείας αναφορικά με τη δολοφονία του Άμπε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ευρώ - δολάριο: Αγγίζουν την απόλυτη ισοτιμία για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια

Γερμανός πρέσβης για χάρτη Μπαχτσελί: Απαράδεκτη η αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδας

Κιλκίς: νεκροί σε τροχαίο με αγριογούρουνα (εικόνες)