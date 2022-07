Κοινωνία

Φονική πλημμύρα - Μάνδρα: η Δούρου και άλλοι τέσσερις ξανά στο εδώλιο

Έφεση κατά της απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Έφεση κατά της απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που αθώωσε τη Ρένα Δούρου και άλλους τέσσερις κατηγορούμενους για τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα το 2017, που κόστισε 25 ανθρώπινες ζωές, άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Η εισαγγελική έφεση αφορά το σκέλος της απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που κήρυξε αθώους κατά πλειοψηφία την πρώην περιφερειάρχη Αττικής, δύο τότε στελέχη του Δασαρχείου και δύο τότε στελέχη της Πολεοδομίας για κατηγορίες που αφορούσαν ανά περίπτωση τις πράξεις της πλημμύρας διά παραλείψεως από υπόχρεο, ανθρωποκτονίας και σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Μετά την εισαγγελική έφεση, η κ. Δούρου και οι τέσσερις συγκατηγορούμενοί της θα κληθούν να καθίσουν ξανά στο εδώλιο όταν ξεκινήσει η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την τραγωδία που έπληξε την πόλη της Μάνδρας.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της υπεράσπισης της κ. Δούρου, η εισαγγελική έφεση είναι απαράδεκτη καθώς ασκήθηκε εκπρόθεσμα, μετά την παρέλευση του ορίου των δέκα ημερών από την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου επί της ενοχής ή της αθώωσης.

Σημειώνεται ότι η απόφαση επί της ενοχής ή μη ανακοινώθηκε στις 16 Ιουνίου, ενώ η απόφαση επί των ποινών στις 23 Ιουνίου. Σύμφωνα με τους συνηγόρους της πρώην περιφερειάρχη, η εισαγγελική έφεση είναι παντελώς αναιτιολόγητη παρά τα όσα ορίζονται στη δικονομία. Κατά την εκτίμηση της πλευράς της κ. Δούρου, η έφεση της Εισαγγελίας ασκήθηκε μόνο για να καταστεί η πρώην περιφερειάρχης «πολιτικά όμηρος ενόψει των εκλογών».

Με την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου η συντριπτική πλειονότητα των 21 κατηγορουμένων κρίθηκαν αθώοι για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Επίσης, οι δεκατρείς εκ των 21 κατηγορουμένων αθωώθηκαν και για τις υπόλοιπες κατηγορίες που αντιμετώπιζαν τόσο για την πλημμύρα όσο και τους θανάτους και τις σωματικές βλάβες.

Στους υπόλοιπους οκτώ κατηγορούμενους οι δικαστές επέβαλαν ποινές που ξεπέρασαν συνολικά τα έξι χρόνια για τον καθένα, εξαγοράσιμες προς 7 ευρώ ημερησίως και με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

ΣΥΡΙΖΑ: Η έφεση λειτουργεί μόνο ως πρόσχημα για τη συντήρηση κλίματος δικαστικής ομηρίας και της Ρένας Δούρου

Μετά από αυτή την εξέλιξη εξέδωσε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ στην οποία αναφέρει:

"Η Ρένα Δούρου αθωώθηκε πλήρως από κάθε κατηγορία για την πλημμύρα της Μάνδρας, μετά από δύο χρόνια δικαστικής διαδικασίας. Η προσπάθεια να της χρεωθούν πολιτικές επιλογές προηγούμενων δεκαετιών που οδήγησαν στην τραγωδία απέτυχε παταγωδώς. Η, μετά από 15 ημέρες, άσκηση έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης λειτουργεί μόνο ως πρόσχημα για τη συντήρηση κλίματος δικαστικής ομηρίας και της Ρένας Δούρου. Εμείς, υπερασπιζόμενοι σε κάθε περίπτωση την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, είμαστε βέβαιοι ότι τέτοιου είδους σκοπιμότητες θα αποκρουστούν και πάλι."

