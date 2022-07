Πολιτική

Δένδιας - Οδησσός: το κέντρο της πόλης να γίνει Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Επίσκεψη στην Οδησσό της Ουκρανίας, πραγματοποίησε ο Νίκος Δένδιας. Συναντήθηκε με στελέχη της ομογένειας.



Το μήνυμα πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Ελλάδα κάνει κάθε προσπάθεια ώστε να προστατεύσει αφενός την ίδια την Οδησσό, αλλά και τα στοιχεία της δικής μας πολιτιστικής παρουσίας εδώ από τις συνέπειες του πολέμου», έστειλε από την Οδησσό, όπου πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα ξανά στην Οδησσό. Καταρχήν, για να συναντήσω τον δήμαρχο, G.Trukhanov, και να μπορέσουμε να συζητήσουμε πώς θα συντονίσουμε την κοινή προσπάθεια ώστε το ιστορικό κέντρο της Οδησσού να γίνει πολιτιστικό μνημείο προστατευόμενο από την UNESCO, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Να δημιουργήσουμε έτσι μία ασπίδα πολιτισμού που θα προστατεύσει αυτό το ιστορικό κέντρο από τις συνέπειες του πολέμου. Ένα κέντρο, το οποίο συνδέεται με την Ελλάδα, καταρχήν διότι εδώ ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση. Το κτίριο που ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση βρίσκεται εδώ, είναι ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. Αλλά και στο κτίριο της Όπερας, όπου βρισκόμαστε τώρα, συνδεόμαστε με την Οδησσό. Είναι ένα κτίριο που κατασκευάστηκε επί δημαρχίας Γρηγορίου Μαρασλή, ενός Έλληνα ο οποίος έχει πολλαπλά ευεργετήσει και την Ελλάδα. Το Δημαρχείο στην πατρίδα μου, την Κέρκυρα, λέγεται Μαράσλειο» ανέφερε σε δήλωσή του ο Νίκος Δένδιας.

Όπως γνωστοποίησε, «αποφασίσαμε με τη βοήθεια και του υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο θα μας διαθέσει δύο εμπειρογνώμονες, και με την εμπειρία που ήδη έχουμε από την επιτυχημένη προσπάθεια να κάνουμε την Κέρκυρα Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, να βοηθήσουμε ώστε και η Οδησσός να φθάσει πολύ σύντομα στο επίπεδο να περιληφθεί στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Από εκεί και πέρα, ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με στελέχη της ελληνικής ομογένειας και με Έλληνες οι οποίοι έφυγαν από τη Μαριούπολη και βρίσκονται στην Οδησσό.

Eίχα την ευκαιρία να συναντηθώ με ομογενείς που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στη Μαριούπολη, να ακούσω τις εμπειρίες τους & να τους διαβεβαιώσω ότι η ???? θα συνεχίσει να μεριμνά για το καλό τους & να τους παρέχει βοήθεια τώρα & στο μέλλον. #Odessa pic.twitter.com/5eJuSrYrs7 — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 12, 2022

Κατόπιν, θα ενημερωθεί από τον επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης Περιφέρειας Οδησσού για την ευρύτερη κατάσταση.

Επίσης, ο Νίκος Δένδιας θα παραστεί στην υπογραφή μιας Συμφωνίας με τα Κρατικά Αρχεία της Οδησσού, όπου το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών θα συγχρηματοδοτήσει μια προσπάθεια ψηφιοποίησης του τμήματος των αρχείων που αφορούν την ελληνική παρουσία εδώ.

