Ειδικό Δικαστήριο - Κλήρωση: ίδια Εισαγγελέας για Παπαγγελόπουλο και Παππά

Ποιοι είναι οι δικαστές που κληρώθηκαν στην Βουλή, για την εκδίκαση των δύο πολύκροτων υποθέσεων. Πόσες άλλες φορές συγκροτήθηκε Ειδικό Δικαστήριο από την μεταπολίτευση και μετά.

Τους 26 συνολικά δικαστές που θα στελεχώσουν τα Ειδικά Δικαστήρια του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και Νίκου Παππά κλήρωσε η Βουλή.

Συγκεκριμένα, η κλήρωση έγινε μεταξύ των μελών του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την ανάδειξη 13 τακτικών και 6 αναπληρωματικών μελών του αρμοδίου Ειδικού Δικαστηρίου, καθώς και του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του αναπληρωτή του.

Στην υπόθεση Παπαγγελόπουλου, γυναίκες είναι οι 11 από τους 13 τακτικούς δικαστές (επτά Αρεοπαγίτες και έξι προερχόμενοι από το ΣτΕ), που κληρώθηκαν σήμερα στην Βουλή για να συγκροτήσουν το Ειδικό Δικαστήριο, που θα εξετάσει την υπόθεση του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης.

Ακόμη μεγαλύτερη εκπροσώπηση θα έχουν οι γυναίκες στην δίκη για την υπόθεση του Νίκου Παππά και τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών, καθώς κληρώθηκαν 12 γυναίκες και μόλις ένας άνδρας!

Επίσης στα αξιοσημείωτα της κλήρωσης είναι ότι και στις δύο δίκες, κληρώθηκε για την θέση του Εισαγγελέα η η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Όλγα Σμυρλή, η οποία θα έχει ως αναπληρωτές επίσης δύο Εισαγγελείς του Αρείου Πάγου: στην πρώτη υπόθεση την Αριστέα Θεοδόση και στην δεύτερη τον Δημήτρη Ασπρογέρακα.

Αναλυτικά:

Ως τακτικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου στην υπόθεση Παπαγγελόπουλου κληρώθηκαν οι προερχόμενες από τον Άρειο Πάγο,Μυρσίνη Παπαχίου,Μαρία Μουλιανιτάκη,Ανθή Γκάμαρη,Μαριάνθη Παγουτέλη,Ζαμπέτα Στράτα,Ελένη Φραγκάκη και Βασιλική Ηλιοπούλου,ενώ από το ΣτΕ κληρώθηκαν οι Βασίλειος Αραβαντινός,Νικόλαος Σκαρβέλης,Σοφία Βιτάλη,Βαρβάρα Ραφτοπούλου,Όλγα Ζάγουρα και Ρωξάνη Γιαννουλάτου. Για την θέση του τακτικού εισαγγελέα κληρώθηκε η Όλγα Σμυρλή.

Σε ό,τι αφορά το Ειδικό Δικαστήριο για τη δίκη Παππά κληρώθηκαν ως τακτικά μέλη οι Γεωργία Κατσιμαγκλή,Δήμητρα Ζώη,Ελένη Κατσούλη,Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα ,Ανθή Γκάμαρη,Μυρσίνη Παπαχίου και Μαρουλιώ Δαβίου από τον Άρειο Πάγο και από το ΣτΕ οι Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου,Κασσιανή Μαρίνου,Σταυρούλα Κτιστάκη,Μαρία Σωτηροπούλου,Μιχαήλ Πικραμένος και Ρωξάνη Γιαννουλάτου.



Από την μεταπολίτευση και μετά, τρεις φορές έχουν συγκροτηθεί Ειδικά Δικαστήρια,η πρώτη το 1990 για την υπόθεση του Καλαμποκιού,η δεύτερη το 1991 για το σκάνδαλο Κοσκωτά και η τρίτη το 2015 για τον πρώην υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου.

