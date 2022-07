Κόσμος

Καύσωνας “ψήνει” την Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κύμα καύσωνα έχει εγκατασταθεί στη δυτική Ευρώπη. Δεύτερο κύμα ακραίων θερμοκρασιών σε πολλές χώρες.

Μετά την Ισπανία και την Πορτογαλία, που ήδη πλήττονται εδώ και ημέρες από καύσωνα, η Βρετανία και η Γαλλία – όπου 10.000 στρέμματα δάσους έχουν καεί—προετοιμάζονται σήμερα να αντιμετωπίσουν ένα δεύτερο κύμα ακραίων θερμοκρασιών μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα.

Η αύξηση των φαινομένων αυτών οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τους επιστήμονες, καθώς τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου ενισχύουν την ένταση, τη διάρκεια και τη συχνότητά τους.

Το κύμα καύσωνα που έχει εγκατασταθεί στη δυτική Ευρώπη «επηρεάζει κυρίως την Ισπανία και την Πορτογαλία, αλλά αναμένεται να ενταθεί και να επεκταθεί», δήλωσε από τη Γενεύη η Κλερ Νούλις εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. Η ίδια προειδοποίησε ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη λόγω «του πάρα πολύ ξηρού εδάφους» και των επιπτώσεων από τις θερμοκρασίες στους παγετώνες στις Άλπεις: «Είναι μια πολύ κακή εποχή για τους παγετώνες», υπογράμμισε, λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση στην Ιταλία μεγάλου όγκου του παγετώνα Μαρμολάντα η οποία προκάλεσε τον θάνατο ένδεκα ανθρώπων.

Στη Γαλλία δύο πυρκαγιές είχαν κάψει μέχρι χθες Τρίτη το πρωί 10.000 στρέμματα δάσους στην περιοχή του Μπορντό. Το κύμα των ακραίων θερμοκρασιών αναμένεται να παραταθεί στη Γαλλία τουλάχιστον ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 31 με 36 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στα νοτιοδυτικά τους 37 με 38.

Εξοικονόμηση

Ο καύσωνας αναμένεται στη συνέχεια να επεκταθεί σε άλλες χώρες της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης. Στη Βρετανία η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό για ένα κύμα «ακραίας ζέστης» από την Κυριακή, με θερμοκρασίες που ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Εξάλλου οι εταιρείες υδροδότησης έχουν καλέσει τους Βρετανούς να εξοικονομήσουν κάθε σταγόνα νερού, συστήνοντάς τους μεταξύ άλλων να βράζουν ακριβώς την ποσότητα νερού που χρειάζονται για να φτιάξουν το τσάι τους.

Με το θερμόμετρο να έχει ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, η Ισπανία και η Πορτογαλία εξακολουθούν να πνίγονται. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων οι πυρκαγιές που μαίνονταν στην κεντρική Πορτογαλία το Σαββατοκύριακο ενισχύθηκαν χθες Τρίτη, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν πολλά χωριά. Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες.

Όπως μετέδωσαν τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα, κάτοικοι και πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες που απειλούν πολλά χωριά σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων βόρεια της Λισαβόνας. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς ώθησε τις αρχές να κλείσουν το φυσικό πάρκο Σίντρα, δυτικά της Λισαβόνας, καθώς η θερμοκρασία έφτασε τους 43,1 βαθμούς στα κεντρικά της Πορτογαλίας. «Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες παραμένουν ιδιαίτερα ανησυχητικές σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιών», τόνισε χθες ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα.

Στην Ισπανία η θερμοκρασία ξεπέρασε και πάλι τους 40 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο μέρος του δυτικού τμήματος της χώρας. Η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται αύριο Πέμπτη.Ευνοημένες από τις ακραίες θερμοκρασίες πολλές πυρκαγιές μαίνονται στη χώρα, εκ των οποίων μία έχει ήδη κάψει 25.000 στρέμματα βλάστησης στην Εστρεμαδούρα.

Σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση, από την 1η Ιανουαρίου ως τις 3 Ιουλίου έχουν καεί στη χώρα 703.540 στρέμματα δάσους, σχεδόν διπλάσιος αριθμός σε σχέση με τον μέσο όρο των δέκα προηγούμενων ετών.

Ειδήσεις σήμερα:

Power Pass: Πληρωμές σε δύο δόσεις

Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν άνδρα στην μέση του δρόμου - Χαροπαλεύει σε ΜΕΘ (εικόνες)

ΟΑΣΘ: Πειθαρχικός έλεγχος στον οδηγό που κάλεσε την αστυνομία για κοπέλα που φορούσε μπουστάκι