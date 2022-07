Πολιτική

Επίθεση στον Real - Θεοδωρικάκος: Κανένας σε αυτήν τη χώρα δεν τρομοκρατείται

Τα γραφεία του Real Group όπου σημειώθηκε εμπρηστική επίθεση επισκέφτηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.



«Η αστυνομία είναι εδώ για να βρει τους ενόχους και να τους παραδώσει στην δικαιοσύνη… Οι θρασύδειλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι κανένας πολίτης και κανένας δημοσιογράφος σε αυτήν τη χώρα δεν τρομοκρατείται». Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος επισκέφθηκε τα γραφεία του Real Group στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου τα ξημερώματα σημειώθηκε εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ενημερώθηκε από τους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας για το συμβάν και την πορεία των ερευνών, ενώ συνομίλησε με δημοσιογράφους και εργαζόμενους του ομίλου.

Ακολούθως, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε την εξής δήλωση:

«Κάθε λογικός άνθρωπος, όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, καταδικάζουν αυτήν την προκλητική επίθεση, η οποία, πέρα από τις φθορές που προκάλεσε, θα μπορούσε να έχει πολύ χειρότερα αποτελέσματα, καθώς μέσα στο κτίριο, στα γραφεία του Real, εργάζονταν τη νύχτα μία κοπέλα.

Υπήρχε μία εργαζόμενη που έκανε τη δουλειά της, κινδύνευσε η ζωή της, κινδύνευσε η ασφάλειά της. Οι θρασύδειλοι που έπραξαν αυτήν την εγκληματική ενέργεια πρέπει να γνωρίζουν ότι κανένας σε αυτήν τη χώρα δεν τρομοκρατείται, κανένας πολίτης δεν τρομοκρατείται, κανένα μέσο ενημέρωσης και κανένας δημοσιογράφος δεν τρομοκρατείται.

Η αστυνομία είναι εδώ από την πρώτη στιγμή και θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να βρει τους ενόχους και να τους παραδώσει στη δικαιοσύνη».

Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η έρευνα της Κρατικής Ασφάλειας που ανέλαβε την υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης, οι αξιωματικοί της οποίας, στο πλαίσιο της προανάκρισης, αναζητούν -εκτός των άλλων- υλικό από κάμερες στη λεωφόρο Κηφισίας και την περιοχή του Αμαρουσίου με την ελπίδα ότι θα βρουν στοιχεία για τους δράστες.

Από την έρευνα που πραγματοποίησε στον χώρο το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ, μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, διαπιστώθηκε ότι ο εμπρηστικός μηχανισμός αποτελείτο από τρία γκαζάκια, εκ των οποίων τα δύο εξερράγησαν και το τρίτο ήταν διογκωμένο, δεμένα μεταξύ τους με πλαστική ταινία, ενώ υπήρχαν και υπολείμματα από πλαστικό μπιτόνι που προφανώς περιείχε εύφλεκτο υγρό.

Τα υπολείμματα του μηχανισμού μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας, όπου ερευνώνται.

Σημειώνεται, ότι ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε εξωτερικό κλιμακοστάσιο του κτιρίου από την πλευρά της λεωφόρου Κηφισίας, στο πλατύσκαλο μεταξύ ισογείου και 1ου ορόφου, αλλά οι μεγάλες ζημιές από τη φωτιά που πήρε μεγάλες διαστάσεις προκλήθηκαν στον τρίο όροφο, όπου στεγάζονται γραφεία ναυτιλιακής εταιρείας και μικρότερες (αλλά σημαντικές), στον πρώτο και δεύτερο όροφο, όπου είναι τα γραφεία του ραδιοσταθμού και της εφημερίδας.

Αυτό, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οφείλεται στο γεγονός ότι σε εκείνο το σημείο του κτηρίου, το οποίο είναι σύγχρονης κατασκευής, βρίσκεται ο αεραγωγός, μέσα από τον οποίο μεταφέρθηκε η φωτιά προς τα πάνω και πήρε διαστάσεις. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ωστόσο, δεν προκλήθηκαν ακόμα μεγαλύτερες ζημιές.

Η ηχολήπτρια που εργαζόταν εκείνη την ώρα στον σταθμό και απομακρύνθηκε από τους πυροσβέστες, με αναπνευστικά προβλήματα, δεν διατρέχει κίνδυνο, αλλά παραμένει προληπτικά στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

