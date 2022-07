Υγεία - Περιβάλλον

Μetropolitan General: Πρόγραμμα παρακολούθησης για ξένους φοιτητές

Πολλές δεκάδες είναι οι ξένοι φοιτητές, που τα τελευταία χρόνια έχουν ολοκληρώσει την βιωματική εκπαίδευση τους στην Ελλάδα.

Η Ελληνοαμερικανική Εκπαιδευτική Προοδευτική Οργάνωση ΑΧΕΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης ξένων φοιτητών στην Ελλάδα, προσφέρει τη δυνατότητα επίσκεψης σε κορυφαία νοσοκομεία, ώστε να ζήσουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας των ιατρικών τμημάτων και μονάδων ή να παρακολουθήσουν επεμβάσεις και κλινικές θεραπείες.

Το Metropolitan General ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση-πρόκληση από την αρχή. Εδώ και έξι χρόνια συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία του εγχειρήματος αφού ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα 150 φοιτητές, σε 17 διαφορετικές ειδικότητες και οι περισσότεροι από αυτούς είναι πλέον ιατροί.

Ο Συντονιστής και Υπεύθυνος Ιατρός του Προγράμματος, ο Dr Βασίλης Παπαπαναγιώτου, Διευθυντής της Γ΄ Καρδιολογικής Κλινικής του Metropolitan General, μιλάει για το πρόγραμμα, σε συνέντευξή του στο enypografa.gr.

Πόσα χρόνια υπάρχει το πρόγραμμα αυτό;

«Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2016. Σήμερα, συνεχίζεται σταθερά από το Metropolitan General, ενώ πλέον υποστηρίζεται από την Cerca Trova Ltd. Δεν το εμπόδισαν ούτε τα δύο και πλέον έτη της πανδημίας, κι αυτό γιατί λάβαμε εγκαίρως τα μέτρα μας. Εφαρμόσαμε, από τις πρώτες ημέρες της πανδημίας, πολύ σχολαστικά πρωτόκολλα διεθνών προδιαγραφών, εμβολιαστήκαμε όλοι στο Metropolitan General και φυσικά ελέγχαμε και ελέγχουμε συστηματικά τους επισκέπτες φοιτητές. Χάρη σε αυτή την πρακτική συνεχίσαμε απρόσκοπτα με μηδενικά κρούσματα. To πρόγραμμα μετράει 150 φοιτητές από την Αμερική, τον Καναδά και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πέρα από τα απόλυτα νούμερα, κάτι που, επιπλέον, λένε αυτοί οι αριθμοί είναι ότι, χάρη στο πρόγραμμα, έχει αυξηθεί και το ενδιαφέρον για τις ελληνικές ιατρικές σχολές και τα ελληνικά πανεπιστήμια».

Τι μαθαίνουν όσα άτομα παρακολουθούν το πρόγραμμα;

«Σκοπός του προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές από κοντά το νοσοκομειακό περιβάλλον και τις διάφορες ιατρικές ειδικότητες, ώστε να διαμορφώσουν ξεκάθαρη άποψη για τον κλάδο ιατρικής ή παραϊατρικής που θα ήθελαν να ακολουθήσουν. Πώς συμβαίνει αυτό; Με βιωματική εκπαίδευση. Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν από κοντά, πολύ πιο εύκολα από ό,τι στη χώρα τους, ιατρικές πρακτικές εφάμιλλες με αυτές των χωρών τους. Ζουν από μέσα έναν άλλο τρόπο άσκησης της ιατρικής, εξοικειώνονται με ένα διαφορετικό σύστημα υγείας και βιώνουν έναν καλώς νοούμενο επιστημονικό ανταγωνισμό στο πεδίο. Αποτέλεσμα; Έχουν, για τη συνέχεια των σπουδών τους, ένα πολύ ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα. Γνωρίζουν περισσότερες όψεις της ιατρικής πρακτικής, τις οποίες και έχουν εκπαιδευτεί να συνοψίζουν προς όφελος των ασθενών τους».

Πληροφορίες για την καθημερινότητα της εκπαίδευσης

«Η καθημερινότητα των εκπαιδευομένων έχει να κάνει γενικότερα με τον τρόπο που λειτουργούμε στην καθημερινότητά μας. Ο ιατρός-εκπαιδευτής, εκπαιδεύει κατά την άσκηση των ιατρικών του καθηκόντων, σε πραγματικό χρόνο. Παρουσιάζει, εξηγεί, λύνει απορίες, χειρουργεί με τους ασκούμενους στο πλάι του και όχι πίσω από κάποιο τζάμι ή μπροστά σε μία προσομοίωση στην οθόνη ενός υπολογιστή. Γιατί ειδικά αυτή η τελευταία όσο πιο πολύτιμη γίνεται αναφορικά με την επίλυση προβλημάτων, τόσο πιο πολύ αναδεικνύει παράλληλα, την άμεση εμπειρία. Για να το πω διαφορετικά, άλλο το «αναίμακτο» της οθόνης και άλλο το «αναίμακτο» της πραγματικότητας. Και στο πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενες/-οι τα μαθαίνουν και τα δύο. Το πρώτο κρατούμενο, λοιπόν είναι η εγγύτητα εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων στο πεδίο. Μια εγγύτητα που θα έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό, αποτυπώνει την εγγύτητα ιατρών και ασθενών στο Θεραπευτήριο.

Επιπλέον, το Metropolitan General έχει χαρακτηριστεί «Κέντρο Αριστείας» στη χειρουργική της κήλης του κοιλιακού τοιχώματος, έχει αναγορευτεί σε «Preferred Partner Hospital», έχει συμπεριληφθεί στα «Best Hospitals Worldwide» από το Diplomatic Council (DC), είναι πιστοποιημένο με το διεθνές πρότυπο ISO, είναι ένα από τα ελάχιστα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα που έχουν λάβει Διαπίστευση Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου κατά ISO 15819, έχει λάβει πιστοποίηση Ιατρικού Τουρισµού κατά TEMOS και έχει πραγματοποιήσει επεμβάσεις που έχουν ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας μας. Όλες αυτές οι διακρίσεις κάνουν μια διαφορά της οποίας και η απλή παράθεση σε ένα βιογραφικό μπορεί να βοηθήσει καριέρες. Από άποψη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τολμώ να πω ότι ειδικά οι φοιτητές των πιο προηγμένων χωρών «αισθάνονται σπίτι τους». Ό,τι πιο νέο και πρωτοποριακό ρίχνεται στη μάχη υπέρ της υγείας στις τεχνολογικά προηγμένες χώρες, θα το βρουν και εδώ», αναφέρει ο ιατρός.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

«Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαγνωστικές υπηρεσίες, κλινικές και χειρουργεία για 17 ειδικότητες. Ταυτόχρονα φροντίζουμε ώστε να ενημερώνονται για τα ενδιαφέροντα ιατρικά περιστατικά και να παρίστανται σε ιδιαίτερες ή σημαντικές επεμβάσεις. Το πρόγραμμα διαρκεί από 2 έως 24 εβδομάδες, με παρακολούθηση μέχρι 40 ώρες την εβδομάδα. Το διάστημα που φαίνεται να προκρίνουν ως επαρκές οι περισσότεροι φοιτητές είναι οι 4 εβδομάδες. Φυσικά, μπορούν να αφιερώσουν ακόμη περισσότερο χρόνο στα πεδία που τους ενδιαφέρουν. Το πρόγραμμα συνδυάζει τη συστηματικότητα της οργανωμένης εκπαίδευσης με την ευελιξία της προσαρμογής στις επιδιώξεις των φοιτητών και τα δεδομένα του Θεραπευτηρίου.

Η γλώσσα συνεννόησης και εκπαίδευσης είναι τα αγγλικά – στην εκπαιδευόμενη ομάδα συμπεριλαμβάνεται άτομο επιφορτισμένο να ενημερώνει, να εξηγεί και να μεταφέρει πληροφορίες ή ερωτήσεις. Ένα, επίσης σημαντικό στοιχείο του προγράμματος είναι ότι μυεί τους ασκούμενους και στα αφανή αλλά σημαντικά κομμάτια της καθημερινότητας ενός νοσοκομείου όπως π.χ. στη λειτουργία των εργαστηρίων».

Τι κερδίζουν οι φοιτητές απ’ το πρόγραμμα;

«Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές τους συμμετέχοντας σε έναν άλλο τρόπο ζωής από τον δικό τους, να κάνουν την αρχή για μελλοντικές και προς όφελος όλων συνεργασίες, να συγκρίνουν πρακτικές και συστήματα και να έλθουν σε επαφή με μια άλλη κοινωνική αντίληψη για την υγεία και τη φροντίδα της. Επιπλέον, καθώς μοιράζονται πληροφορίες, εντυπώσεις και γνώση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διευρύνουν τον ορίζοντα και πολλών άλλων ατόμων, δίνουν κίνητρα και σε άλλους φοιτητές να μπουν στην ίδια διαδικασία, παρακινούν αποτελεσματικά κόσμο να επισκεφτεί τη χώρα μας και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, γίνονται οι καλύτεροι «πρεσβευτές καλής θέλησης» για τους εκπαιδευτές τους, το Metropolitan General και την πατρίδα μας. Όσο για μας τους εκπαιδευτές, ας το θέσω έτσι: Και ένα μόνο άτομο να είχε ολοκληρώσει το πρόγραμμα θα ήταν επιτυχία, πόσο μάλλον 150! Η σκέψη ότι έχεις συνεισφέρει σε αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί».

