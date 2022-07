Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Τι κατέθεσε στο υπόμνημά της

Ο Όθωνας Παπαδόπουλος στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 για την κατάθεση με υπόμνημα της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη μίλησε ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθωνας Παπαδόπουλος, περιγράφοντας τι περιείχε το απολογητικό υπόμνημα που κατέθεσε στη Δικαιοσύνη.

Όπως είπε ο δικηγόρος, η κατηγορούμενη για την ανθρωποκτονία της κόρης της, «αρνείται κατηγορηματικά κάθε πράξη», αφού όπως η ίδια επιμένει να λέει, «δεν περνούσε από το μυαλό της ούτε η ιδέα να κάνει κακό στα σπλάχνα της».

«Είναι ιδιαίτερα περιγραφική στα όσα εξιστορεί», σημείωσε ο δικηγόρος και ερωτηθείς για το αν υπάρχει αναφορά για τις εκδορές στη Μαλένα και την Ίριδα, είπε πως «γίνεται μία αναφορά για τα σημάδια των παιδιών, γιατί για τα σημάδια μιλάνε οι ίδιοι οι γιατροί και νοσηλευτές και ήταν περιθανάτια».





