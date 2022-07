Πολιτική

Βερναρδάκης για Κεραμέως: Αν την έλεγα “Μήδεια της Παιδείας” όμως...

Έμμεση "ανάκληση" της συγγνώμης που ζήτησε από την Υπουργό Παιδείας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναφέρθηκε στον σάλο που προκάλεσε η παρομοίωση που έκανε με την Ρούλα Πισπιρίγκου.

«Συγγνώμη» για το απαράδεκτο βίντεο, στο οποίο παρομοίαζε την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως με την προφυλακισμένη για παιδοκτονία Ρούλα Πισπιρίγκου, ζήτησε για μια ακόμη φορά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χριστόφορος Βερναρδάκης.

«Έκανα ένα πολύ μεγάλο ατόπημα και θέλω να το δηλώσω δημοσίως. Έκανα μια πολύ ατυχή παρομοίωση, που ενείχε έναν πολύ μεγάλο βαθμό ακρότητας, αστοχίας και τοξικότητας και σε αυτό θέλω να είμαι ειλικρινής», επισήμανε μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Χριστόφορος Βερναρδάκης.

«Εάν έλεγα ότι είναι η Μήδεια της Παιδείας...»

«Ζήτησα συγγνώμη, διότι ακριβώς ενώ ξεκινάς θέλοντας να κάνεις μια παρομοίωση, αν έλεγα παραδείγματος χάρη ότι η κ. Υπουργός είναι η Μήδεια της δημόσιας Παιδείας, πιθανώς να μην υπήρχε κάποια αντίρρηση. Αλλά η εμπλοκή με ένα πρόσωπο της δημοσιότητας που είναι από τις πιο επώδυνες υποθέσεις αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, δημιουργεί συνειρμούς που είναι αρνητικοί. Ομολογώ ότι δεν το εκτίμησα, νόμιζα ότι θα ήταν ένα πιο χαλαρό μήνυμα. Ήταν μια παρομοίωση που ήθελα να δείξω ότι η πολιτική της κυρίας υπουργού ''πνίγει'' τη δημόσια παιδεία, όπως μια σύγχρονη Μήδεια μπορεί να πνίξει τα παιδιά της. Βεβαίως, επειδή το πρόσωπο αυτό είναι απολύτως τοξικό και αυτή η συσχέτιση είναι πραγματικά εξωφρενική.

Η συσχέτιση με τη Μήδεια θα ήταν πιο αποδεκτή. Και θέλω να πω ότι στην παρομοίωση αυτή κάνω ένα δεύτερο ατόπημα, επίσης πολύ σοβαρό, αμφισβητώ το τεκμήριο αθωότητας που έχει το πρόσωπο αυτό. Θέλω και για αυτό να ζητήσω συγγνώμη, γιατί κάνω μια παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας. Βεβαίως, με κατηγορούν τα κανάλια που έχουν βγάλει αποφάσεις προ τετραμήνου. Αυτό εν πάση περιπτώσει είναι μια διαφορετική συζήτηση, εγώ οφείλω να ζητήσω συγγνώμη και για αυτό. Έκανα λάθος προσπαθώντας να κάνω μια παρομοίωση που να γίνει άμεσα κατανοητή. Δεν ήθελα να υπαινιχθώ ότι η υπουργός ταυτίζεται με μια κατηγορούμενη για τέτοια εγκλήματα, εννοείται αυτό. Γι’ αυτό και δεν είπα ότι ταυτίζεται με το όνομα, έβαλα πρώτα ερωτηματικό και είπα Πισπιρίγκου της δημόσιας παιδείας με ερωτηματικό. Μην δικαιολογούμαι, είναι σαφές ότι υπέπεσα σε ένα πολύ μεγάλο σφάλμα», ανέφερε ο κ. Βερναρδάκης.

Ερωτηθείς εάν επλήγη το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με το συγκεκριμένο συμβάν, ο κ. Βερναρδάκης απάντησε «έκανα μια ζημιά στον ΣΥΡΙΖΑ, με την έννοια ότι έστω και για λίγο μετατοπίστηκε η συζήτηση από το νομοσχέδιο».

Στο ερώτημα, αν θα ζητήσει συγγνώμη και ο πρόεδρος του κόμματος στη Βουλή σήμερα, σημείωσε: «Εγώ από τη δική μου τη μεριά ζήτησα συγγνώμη, αν θα το κάνει και ο πρόεδρος στην ομιλία του και πώς θα το χειριστεί δεν το γνωρίζω. Εγώ είμαι ο φυσικός αυτουργός και έχω την ευθύνη και θα το πω και σήμερα στη Βουλή, ότι παίρνω την ατομική και πολιτική ευθύνη αυτού του ατοπήματος».

«Δεν νομίζω ότι τίθεται ζήτημα διαγραφής, αλλά αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ», είπε σε σχετική ερώτηση.

Παράλληλα, μιλώντας για όσα ανέφερε χθες ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή, τόνισε «αν εγώ έκανα ένα σχόλιο τοξικό, η χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού ήταν μια αναπαραγωγή της τοξικότητας στη νιοστή. Γιατί έφτασε στο σημείο να υπαινιχθεί και θα ήθελα σήμερα να το διευκρινίσει, συνέδεσε την έκρηξη (σ.σ. στον όμιλο Real Group) με την κριτική που άσκησε σε εμένα ο σταθμός. Θέλω να πιστεύω ότι το είπε εν τη ρύμη του λόγου, γιατί αν το είπε συνειδητά υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, θεσμικό, και θα πρέπει να το δούμε σε διαφορετικό επίπεδο. Κατά τη γνώμη μου, ο πρωθυπουργός είναι ο μεγαλύτερος, συστηματικότερος παίκτης ενός επικοινωνιακού παιχνιδιού που θα στηριχθεί στην τυφλή πόλωση και στην απόλυτη τοξικότητα των fake news. Κινείται και έχει κινηθεί όλα αυτά τα χρόνια με τα εγχειρίδια των fake news».

«Επιζητώ μια σοβαρή ποιότητα στον δημόσιο διάλογο, θεωρώ ότι αυτό που έκανα δεν συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο, γι’ αυτό κάνω την αυτοκριτική μου και ζητώ δημοσίως συγγνώμη» συμπλήρωσε ο κ. Βερναρδάκης, ενώ τον ενόχλησε, πρόσθεσε, ότι μίλησε ο πρωθυπουργός για πολακισμό και βερναρδακισμό. «Γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει πολακισμός, πολλώ δε μάλλον βερναρδακισμός», είπε χαρακτηριστικά.

