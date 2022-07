Κοινωνία

Αποφυλακίστηκε ο Δημήτρης Λιγνάδης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός φυλακής βρίσκεται πλεόν ο σκηνοθέτης, παρά την καταδίκη του σε 12 κάθειρξης για δύο βιασμούς.

Ύστερα από 17 μήνες προφυλάκισης και την επομένη της καταδίκης του,χωρίς ελαφρυντικά, σε 12 χρόνια κάθριερξης για δυο βιασμούς, ο Δημήτρης Λιγνάδης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και αφού καταβλήθηκε εγγύηση 30.000 ευρώ

Συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, Αλέξη Κούγια,ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο και πολιτικής αντιπαράθεσης για τον νόμο βάσει του οποίου αποφυλακίστηκε ο Λιγνάδης, ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η κοινή γνώμη εξαπατήθηκε και πως ο ίδιος θα δικαιωθεί στο Εφετείο.

«Δεν είναι η στιγμή να πω πολλά. Ποτέ δεν πίστευα ότι η ελληνική Δικαιοσύνη θα παρασυρθεί όπως και δεν παρασύρθηκε. Ίσως να παρασύρθηκε μέρος της κοινής γνώμης. 1,5 χρόνο έπαιζαν μπάλα μόνοι τους. Τώρα δικαιούμαι να μιλήσω κι εγώ. Θα δικαιωθώ στο Εφετείο και θα αποκατασταθεί η αλήθεια» είπε αρχικά ο Δημήτρης Λιγνάδης.

«Ευχαριστώ από την ψυχή μου τον Αλέξη Κούγια. Με βοήθησε και με βοηθάει. Είμαι πολύ τυχερός που τον γνώρισα και ως άνθρωπο και ως δικηγόρο», συνέχισε ο Δημήτρης Λιγνάδης

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελία Εφετών εξετάζει το ενδεχόμενο να ασκήσει έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου για τον ηθοποιό.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, που καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών για βιασμό δύο ανηλίκων αγοριών το 2015.

Το δικαστήριο χθες μετά την καταδίκη του 58χρονου καλλιτέχνη αποφάσισε με πλειοψηφία 4 προς 3 ότι στο πρόσωπο του Δημήτρη Λιγνάδη πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την εκδίκαση της έφεσης του, με την επιβολή περιοριστικών όρων και χρηματικής εγγύησης.

Η μειοψηφία του δικαστηρίου, δύο ένορκοι και μία δικαστής, έκρινε ότι δεν πρέπει να χορηγηθεί στον καλλιτέχνη αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.

Περισσότερα σε λίγο