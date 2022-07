Πολιτική

Φυσικό αέριο: Σύσκεψη για τα ενεργειακά στο Μαξίμου

Ενημέρωση του Πρωθυπουργού από τους αρμόδιους Υπουργούς. Το μήνυμα Οικονόμου πριν τη σύσκεψη.

Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα ξεκίνησε στο Μέγαρο Μαξίμου η προγραμματισμένη σύσκεψη, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου θα τεθούν επί τάπητος οι νέες εξελίξεις με το φυσικό αέριο στην Ευρώπη και η κατάσταση στον ενεργειακό τομέα στη χώρα μας.

Πρόκειται για μια από τις συσκέψεις που γίνονται συχνά για το συγκεκριμένο θέμα, όπως ανέφερε και στην σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, προκειμένου «να ενημερώνεται θεσμικά ο πρωθυπουργός από τους αρμόδιους, από την ομάδα που έχει συστήσει ο υπουργός Ενέργειας για όλα τα ζητήματα που αφορούν σε αυτόν τον τομέα, είτε αυτό έχει να κάνει με την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού, είτε έχει να κάνει με τις τιμές».

Ο κ. Οικονόμου σημείωσε πως υπάρχει ανησυχία σε ολόκληρη την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο για την κατάσταση στα ενεργειακά, ωστόσο «εμείς δεν έχουμε ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούμε παραπάνω» συμπληρώντας:

«Επεξεργαζόμαστε όλα τα σενάρια, αξιολογούμε όλα τα δεδομένα, λαμβάνουμε τα μέτρα μας έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ακόμα και στην πιο ακραία δυσάρεστη εξέλιξη».





