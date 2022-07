Κοινωνία

Φωτιές: πύρινα μέτωπα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να περιορίσουν τα πυρινα μέτωπα που εντοπίζονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Πολλά πύρινα μέτωπα εκτυλίσσονται σε ολόκληρη τη χώρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τη δική του μάχη για την κατάσβεσή τους τόσο από εδάφους όσο και με τη χρήση πτητικών μέσων.

Πιο συγκεκριμένα, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην Κεφαλονιά, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου και επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και δύο ΡZL.

Ακόμη, πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην Πρέβεζα η οποία καίει ξερά χόρτα, με επίγειες δυνάμεις και 2 αεροσκάφη PZL

Στην περιοχή του Έβρου, στην Αλεξανδρούπολη επιχειρούν δυο Tractors και ένα Mi8 καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, είναι σε εξέλιξη.

Η μεγάλη πυρκαγιά στη Σάμο που καίει εδώ και ένα 24ώρο,έχει συνεχείς αναζωπυρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων ενώ ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχειρούν ένα Erickson, ένα Mi8 και ένα AB214 και επιγειες δυνάμεις.

Ακόμη, πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στην Κάρυστο αλλά και στη Λέσβο, στις οποίες συνδράμουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην Ερεσό #Λέσβος.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2022

Εναέριες περιπολίες

Εναέριες περιπολίες στις περιοχές υψηλού κινδύνου για φωτιές εκτελούν από το πρωί τα αεροσκάφη του Πυροσβεστικού Σώματος. Πρόκειται για το πρωτόκολλο που ενεργοποιεί και θα ενεργοποιεί η ηγεσία του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής, κάθε φορά που στο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στο «4».

Αυτό συμβαίνει, σύμφωνα με τους επιστήμονες της Ομάδας Έκδοσης του Χάρτη σήμερα και αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας όπου ο κίνδυνος να ξεσπάσουν φωτιές είναι ιδιαίτερα υψηλός. Έτσι από την ώρα που ο δείκτης υγρασίας έπεσε χαμηλά, σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία και τους ανέμους, οι επιτελείς του Πυροσβεστικού Σώματος σήκωσαν στον αέρα τους Air Tractors για να εκτελούν περιπολίες σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τη διασπορά που έχει γίνει ανά Περιφέρεια.

Πρόκειται για το Σχέδιο Εναέριας Επιτήρησης από εξειδικευμένα πυροσβεστικά αεροσκάφη, όπως είναι οι Air Tractors τα χαρακτηριστικά των οποίων δίνουν τρία πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Λόγω της δυνατότητας που έχουν να πετούν συνεχόμενα εως και 3,5 ώρες, να μεταφέρουν 3 τόνους νερό, αλλά και επιβραδυντικό υγρό, η Πυροσβεστική μπορεί πρώτον να έχει άμεση εικόνα (σε πραγματικό χρόνο) όταν ξεσπάσει μια πυρκαγιά.

Δεύτερον έγκαιρη παρέμβαση, καθώς τα πληρώματα των αεροσκαφών που βρίσκονται σε εναέρια επιτήρηση με το που αντιληφθούν μια φωτιά εφορμούν αμέσως για ρίψη, χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος στην πυρόσβεση. Και τρίτον με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται μείωση του κόστους ωρών πτήσης όταν η πυρκαγιά εξελίσσεται σε μεσαία ή μεγάλη καθώς βρίσκονται ήδη στον αέρα και πάνω από την εστία.

Πιο συγκεκριμένα ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στο «4», σήμερα Πέμπτη 14 και αύριο Παρασκευή 15 Ιουλίου, σε Aττική, κεντρική & νότια Εύβοια, Αργολίδα, περιοχές Βοιωτίας και Κορινθίας, Κρήτη, Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, Χίο και Ψαρά.

