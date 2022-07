Κοινωνία

Υπόθεση Χρονόπουλου: καταδικάστηκαν οι δύο αστυνομικοί

Ποια η ποινή που τους επιβλήθηκε από το δικαστήριο για πρώτη φορά στα ποινικά χρονικά.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας μετά από μία μαραθώνια ακροαματική διαδικασία 7 και πλέον μηνών με μία εξαιρετική κατά περιεχόμενο απόφαση έκρινε ένοχους τους δύο κατηγορούμενους αστυνομικούς για την υπόθεση των βασανιστηρίων κατά του Χρήστου Χρονόπουλου. Πρόκειται για μία ακριβοδίκαιη κρίση του Δικαστηρίου, πλήρως εναρμονισμένη με το κράτος Δικαίου. Σημειωτέον, για πρώτη φορά στα ποινικά χρονικά τα ελληνικά δικαστήρια εφάρμοσαν το άρθρο 137Α του Ποινικού Κώδικα που τυποποιεί το αδίκημα των βασανιστηρίων καταδικάζοντας τελεσίδικα τους δύο αστυνομικούς για τη βαριά σωματική βλάβη που προκάλεσαν στο θύμα 15 ολόκληρα χρόνια μετά την υπαίτια και παράνομη συμπεριφορά τους.

Οι αστυνομικοί κρίθηκαν ένοχοι κατά πλειοψηφία, με τα ελαφρυντικά του σύννομου βίου και της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς, ενώ η ποινή που τους επιβλήθηκε ήταν τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή.

Το έτος 2015, δηλαδή 8 ολόκληρα χρόνια μετά τον βαρύτατο τραυματισμό το παθόντος, εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών η υπόθεση όπου και καταδικάστηκαν οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί. Οι καταδικασθέντες άσκησαν έφεση, η οποία μετά από αλλεπάλληλες αναβολές, εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό 7 ολόκληρα χρόνια μετά την πρωτοβάθμια καταδίκη τους.

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας τις βραδινές ώρες στις 22/5/2007 όπου και προσήχθη ο Χρήστος Χρονόπουλος επειδή «παρενοχλούσε» θαμώνες γειτονικής καφετέριας. Στο Αστυνομικό Τμήμα οδηγήθηκε αρτιμελής, πλήρως λειτουργικός, περπατώντας και χωρίς σωματικά προβλήματα. Δύο ώρες μετά την προσαγωγή του κλήθηκε το ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον Χρήστο Χρονόπουλο σε κωματώδη κατάσταση και διακομίστηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Επιπλέον έφερε παντού μώλωπες και σημάδια κακοποίησης σε όλο του το σώμα.

Εισήχθη στο χειρουργείο όπου και υπεβλήθη σε νευροχειρουργική επέμβαση , νοσηλεύτηκε τρείς μήνες σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και έξι μήνες συνολικά και τελικά η κακοποίηση προκάλεσε μόνιμη ολική κινητική αναπηρία η οποία διαρκεί μέχρι σήμερα. Πράγματι συνεπεία της βίαιης συμπεριφοράς των αστυνομικών κατά την διάρκεια της κράτησής του στο ΑΤ Καλλιθέας, που με πρόθεση κατάφεραν επανειλημμένα κτυπήματα στο κεφάλι του παθόντος και σε άλλα σημεία του σώματός του, στιγματίστηκε ανεπανόρθωτα μία ανθρώπινη ζωή καταδικάζοντας ένα νέο άνθρωπο σε ισόβια παραλυσία.

