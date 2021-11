Κοινωνία

Χρήστος Χρονόπουλος: Στο εδώλιο ξανά οι αστυνομικοί για τον άγριο ξυλοδαρμό του

Ο Χρήστος Χρονόπουλος είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο μέχρι σήμερα. Τι κατέθεσε ο θείος του.

Ξεκίνησε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου η δίκη των δύο αστυνομικών που έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα σε πρόσκαιρη κάθειρξη για βασανιστήρια που υπέβαλαν το 2007 τον 40χρονο σήμερα Χρήστο Χρονόπουλο ο οποίος μέσα στο Τμήμα Καλλιθέας υπέστη βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση από χτυπήματα με αποτέλεσμα πλέον να έχει καθολική αναπηρία και να μην μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί.

Παρόντες στη δίκη ήταν τόσο οι δύο κατηγορούμενοι, που σε πρώτο βαθμό έχουν καταδικαστεί χωρίς ελαφρυντικά σε κάθειρξη 8 ετών, όσο και το θύμα που κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο.

Η υπόθεση, που έπειτα από πολλές παλινωδίες, απαλλακτικά βουλεύματα και αναβολές, εκδικάστηκε για πρώτη φορά το 2015, αφορά τον άγριο ξυλοδαρμό του κ. Χρονόπουλου, τη νύχτα της 22ας Μαΐου 2007 στο Τμήμα Καλλιθέας. Το θύμα συνελήφθη από δύο αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης που ειδοποιήθηκαν από περίοικους καθώς επεδείκνυε «ιδιόρρυθμη» συμπεριφορά και ενοχλούσε θαμώνες καφετέριας στην Πλατεία Κύπρου.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση παραπομπής των δύο αστυνομικών , ο κ. Χρονόπουλος οδηγήθηκε στο Τμήμα σε «ψυχική διέγερση» μεν, αλλά υγιής, αρτιμελής, διαυγής και ομιλητικός. Ωστόσο λίγες ώρες μετά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά τραύματα, εγχειρίστηκε και μπήκε στην εντατική όπου παρέμεινε επί δύο μήνες. Ακολούθησαν τρεις μήνες σε νευροχειρουργική πτέρυγα και έξι μήνες σε κέντρο αποκατάστασης.

Αναφέρεται επίσης στη δικογραφία πως ως αποτέλεσμα του σοβαρού κρανιοεγκεφαλικού τραύματος που υπέστη, υποφέρει από ακράτεια, μετατραυματική αμνησία, επιληψία, διαταραχές όρασης και σημαντική δυσχέρεια βάδισης, ενώ δεν είναι πλέον σε θέση να αυτοεξυπηρετείται και τον φροντίζουν οι συγγενείς του.

Στο δικαστήριο κατέθεσε ως πρώτος μάρτυρας ο θείος του θύματος, ο οποίος την επόμενη μέρα ενημερώθηκε ότι ο ανιψιός του νοσηλευόταν στο Θριάσιο Νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση: «Οι γιατροί μας ενημέρωσαν ότι είχε χειρουργηθεί τα ξημερώματα εξαιτίας αιματώματος στο κεφάλι», κατέθεσε. Όπως τόνισε ο μάρτυρας «πήγα στο ΑΤ Καλλιθέας, όπου είχε προσαχθεί. Μου έλεγαν ότι δεν ήξεραν τι είχε συμβεί και ότι το έψαχναν. Πήγα και στην καφετέρια, μου είπαν ότι ήταν όρθιος όταν τον έβαλαν στο περιπολικό. Έκανα μήνυση κατά αγνώστων».

Όταν, όπως κατέθεσε, είχε όλες τις γνωματεύσεις στα χέρια του υπέβαλε μήνυση κατά τεσσάρων αστυνομικών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση, δηλαδή του πληρώματος του περιπολικού που έκανε τη σύλληψη, του αξιωματικού υπηρεσίας που είχε βάρδια το επίμαχο βράδι και του δεσμοφύλακα. «Ο Χρήστος έμεινε δύο μήνες στην εντατική και μέχρι τον Οκτώβριο του 2007 στη Νευρολογική Κλινική. Από τότε είναι έτσι όπως τον βλέπετε: δεν μπορεί να μιλήσει, να σηκωθεί, έχει ακράτεια, δεν μπορεί να μείνει μόνος τους ούτε λεπτό. Τον φροντίζει η αδερφή μου στην Πάτρα», κατέθεσε ο θείος του θύματος.

Πρωτόδικα δικαστήριο είχε μετατρέψει την κατηγορία σε πλημμέλημα για τους δύο αστυνομικούς του περιπολικού που συνέλαβαν το θύμα, οι οποίοι απαλλάχθηκαν καθώς το αδίκημα έχει παραγραφεί λόγω παρέλευσης πενταετίας.

Το περιστατικό σύμφωνα με πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης είχε καταγραφεί ως «αυτοτραυματισμός» του θύματος το οποίο προσπαθώντας να αποφύγει την σύλληψη είχε «χτυπήσει στην μπάρα της καφετέριας».

Η δίκη ενώπιον του ΜΟΕ θα συνεχιστεί στις 25 Νοεμβρίου.

