Υγεία - Περιβάλλον

“Κένταυρος” - Ψαλτοπούλου: προβληματισμός για την μεταδοτικότητα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ για την αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα, τα συμπτώματα και την ανάγκη για τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 μίλησε την Παρασκευή η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας κορονοϊού.

«Ακόμη και αν έχουμε εμβολιαστεί ή και νοσήσει, έχουμε μια μεγάλη διασφάλιση ως προς την σοβαρή νόσηση, δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να κολλήσουμε κορονοϊό», επεσήμανε η κ. Ψαλτοπούλου, σημειώνοντας πως «υπάρχει αύξηση κρουσμάτων λόγω της μεταδοτικότητας των παραλλαγών της μετάλλαξης Όμικρον».

Όπως ανέφερε, «πονόλαιμος, μπούκωμα, καταβολή, υψηλός πυρετός είναι τα συνήθη συμπτώματα. Υπάρχει μια μικρή κατηγορία πολιτών που πηγαίνει στο νοσοκομείο με βαρύτερα νοσήματα. Ο ιός είναι εδώ, είναι μεταξύ μας, στόχος είναι να προσέξουμε για να μην μπούμε στο νοσοκομείο ή να χρειαστεί να διασωληνωθούμε».

Σημείωσε πως υπάρχουν ακόμη αρκετοί θάνατοι στην Ελλάδα σε καθημερινή βάση και πως θα πρέπει ο καθένας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, ανάλογα και με την κατάσταση της υγείας του, κρούοντας τον κώδωνα στους πλέον ευάλωτους και ευπαθείς, για τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας και κυρίως την χρήση μάσκας.

Ερωτηθείσα για την υποπαραλλαγή «Κένταυρος» της μετάλλαξης Όμικρον, η κ. Ψαλτοπούλου είπε πως κρούσματα της έχουν καταγραφεί σε 10 χώρες, επισημαίνοντας ότι «δεν είναι παράγοντα ανησυχίας, όμως το γεγονός ότι μεταδόθηκε εύκολα στην Ινδία, μας βάζει ένα ερωτηματικό για το πόσο μεγάλη μεταδοτικότητα έχει».

«Πέρσι το καλοκαίρι ήταν άλλο μεταλλαγμένο στέλεχος, αλλά όσο ο κόσμος εμβολιάζεται και νοσεί αποκτά μια ανοσία», είπε η κ. Ψαλτοπούλου, τονίζοντας πως και φέτος αυτήν την περίοδο, υπάρχει έξαρση κρουσμάτων και στην Ελλάδα, κάτι που θα πρέπει να μας κάνει όλους πιο προσεκτικούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Χτύπησαν αστυνομικό και “έσπασαν” περιπολικό μετά από σύσταση για διατάραξη (εικόνες)

Εξάρχεια: Μολότοφ κατά αστυνομικών των ΜΑΤ

Συντάξεις Αυγούστου: Οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε Ταμείο