Πάτρα - Θάνατος 49χρονου έξω από νοσοκομείο: Κατεπείγουσα έρευνα ζήτησε ο Πλεύρης

Τι καταγγέλλει η οικογένεια και τι απαντά η διοίκηση του νοσοκομείο.

Σοκ έχει προκαλέσει η απίστευτη καταγγελία, πως ένας άνδρας 49 ετών στην Πάτρα πήγε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» με έντονους πόνους στο στήθος και δεν τον δέχτηκαν.

Για το τραγικό συμβάν ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης ζήτησε κατεπείγουσα έρευνα.

Παρέμβαση εισαγγελέα ζητά η οικογένεια

Νωρίτερα, την παρέμβαση του εισαγγελέα ζητά οικογένεια 49χρονου, ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης 13 Ιουλίου έφτασε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα ζητώντας πρώτες βοήθειες, καθώς είχε δυνατούς πόνους στο στήθος και δύσπνοια, ωστόσο πήρε την απάντηση πως δεν εφημερεύει το νοσοκομείο και πως πρέπει να απευθυνθεί στο νοσοκομείο του Ρίου. Λίγα μέτρα έξω από το Νοσοκομείο ο 49χρονος άφηνε την τελευταία του πνοή αβοήθητος.

«Πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί δεν έδωσαν τις πρώτες βοήθειες σε έναν συνάνθρωπό μας…» αναφέρουν μέλη της οικογένειας του εκλιπώντος, οι οποίοι κατηγορούν τους υπευθύνους του νοσοκομείου για έλλειψη ανθρωπιάς «Ανθρωπιά τέλος…» αναφέρει ο σύζυγος της αδελφής του 49χρονου.

«Φύγε από εδώ δεν εφημερεύει» ήταν η απάντηση που εισέπραξε από το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» όπου απευθύνθηκε και τελικά ο λίγα μέτρα έξω από το νοσοκομείο εξέπνευσε, σύμφωνα με το pelop.

«Απαράδεκτοι… Αυτό Μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε Έλληνα ή άλλον συνάνθρωπο μας» αναφέρουν οι οικείοι του που ζητούν την παρέμβαση του εισαγγελέα.

Η απάντηση το νοσοκομείου

Ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας» Ηλίας Θοδωρόπουλος δήλωσε στο pelop.gr ότι το θέμα είναι υπό διερεύνηση, καθώς σύμφωνα με τις προφορικές εξηγήσεις του προσωπικού του νοσοκομείου, που είδαν το βράδυ της Τετάρτης τον άτυχο άνδρα, δεν προέκυψε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Θεοδωρόπουλος ο 49χρονος έφτασε μόνος του στο νοσοκομείο και ανέφερε πόνο στην πλάτη πιθανόν από ψύξη, όπως ο ίδιος δήλωσε στο προσωπικό του νοσοκομείου, και γι αυτό το λόγο του πρότειναν να επισκεφθεί το ΠΓΝΠ στο Ρίο, που εφημέρευε.

«Δεν είχε κάποια δείγματα που να φανερώνουν σοβαρό πρόβλημα, γι αυτό και παραπέμφθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο» δήλωσε ο κ. Θεοδωρόπουλος, προσθέτοντας κατηγορηματικά πως «οποιοσδήποτε πολίτης έφτανε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο αντιμετωπίζοντας κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας θα τύγχανε των πρώτων βοηθειών και της απαραίτητης φροντίδας, ακόμα κι αν δεν εφημέρευε, και το ίδιο θα έκανε και το Νοσοκομείο μας».

