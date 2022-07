Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Πελώνη: καμία απάντηση του Ερντογάν για τον “χάρτη του Μπαχτσελί”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τις τουρκικές προκλήσεις και το “μπλόκο” των ΗΠΑ για τα F-16. Οι εναλλακτικές και το σχέδιο αν διακοπεί η παροχή φυσικού αερίου από την Ρωσία.

«Η ενεργειακή κρίση προβληματίζει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η Κυβέρνηση έχει από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήσει την επιτροπή διαχείρισης κρίσεων του Υπ. ενέργειας. Προφανώς ετοιμαζόμαστε και για τα δυσμενέστερα σενάρια, όπως να πει η Ρωσία ότι διακόπτει την παροχή φυσικού αερίου. Όλη η Ευρώπη προετοιμάζεται για το δυσμενέστερο, που προφανώς είναι το απευκταίο», είπε η Αριστοτελία Πελώνη, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

Η αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος επεσήμανε πως «η Ελλάδα βρίσκεται συγκριτικά σε καλύτερη θέση από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς δεν είναι σε μεγάλη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο».

«Η πλειονότητα του αερίου χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισμού και όχι για την θέρμανση, το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Υπάρχει μείγμα με πολλές πηγές για την παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα, μέσω μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, την ευχέρεια να λειτουργήσουν με πετρέλαιο οι πέντε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και φυσικά έχουμε και τις μονάδες που λειτουργούν με λιγνίτη», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η κ. Πελώνη.

Για την Τουρκία και τον χάρτη του Μπαχτσελί

Σε ότι αφορά τα ελληνοτουρκικά και την ένταση που συντηρούν αξιωματούχοι της γείτονος, η αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, αφού ρωτήθηκε για τον περιβόητο «χάρτη του Μπαχτσελί», είπε πως «πρόκειται για φαιδρότητα. Είναι μια ρητορική στρατηγική για την ώρα και εκεί θα θέλαμε να μείνει, προφανώς θα θέλαμε καν να μην υπάρχει ρητορική κλιμάκωση. Έχουμε πει πολλές φόρες ότι θέλουμε επικοινωνία και ανοιχτούς διαύλους, όμως στην βάση του διεθνούς δικαίου και σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων».

«Είναι απαράδεκτος προφανώς ο χάρτης ο περίφημος, που αμφισβητεί ευθέως εδαφική κυριαρχία, κάτι για το οποίο η τουρκική ηγεσία δεν έχει τοποθετηθεί. Υπήρξε το tweet του Πρωθυπουργού που κάλεσε τον κ. Ερντογάν να πάρει θέση, αλλά δεν υπήρξε απάντηση, όπως ξέρετε», σημειωσε με νόημα.

Σε ότι αφορά τα F-16, η κ. Πελώνη είπε ότι «αφορά την γειτονική χώρα εάν θα λάβει το μήνυμα που έστειλε η Αμερικανική Βουλή, μέσω της υπερψήφισης της τροπολογίας».

Σχετικά με τις εκλογές και το ενδεχόμενο να κηρυχθεί πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, η κ. Πελώνη είπε πως έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια ο Πρωθυπουργός, εξηγώντας και τους λόγους για τους οποίους οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας ,και συμπλήρωσε πως «ισχυρό κράτος σημαίνει σταθερό κράτος και όλοι αυτοί οι κλυδωνισμοί που βλέπουμε τριγύρω μας νομίζω αποδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η σταθερότητα και ένα σταθερό τιμόνι να κρατείται στην χώρα, ιδίως μέσα σε ένα περιβάλλον κρίσεων, τις οποίες η Κυβέρνηση έχει διαχειριστεί για να μπορέσουμε να περάσουμε από αυτές τις συνθήκες αβεβαιότητας και να βγούμε πιο δυνατοί από αυτό».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Η εικόνα στα πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη (εικόνες)

“Κένταυρος” - Ψαλτοπούλου: προβληματισμός για την μεταδοτικότητα του

Ημαθία - Τροχαίο: Πέθανε από ανακοπή πάνω στο τιμόνι (εικόνες)